Elege lett abból, ahogy ránéz, ezért megölte a volt élettársát
„Jó barátom, Orbán Viktor” – örömmel érkezik Budapestre JD Vance
A felszállás előtti képet Alex Raufoglu újságíró és külpolitikai elemző osztotta meg az X-en: JD Vance már úton van Budapestre és azt mondta, hogy örömmel érkezik.
Az indulás előtt újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: várja, hogy találkozzon „jó barátjával”, Orbán Viktorral.
Vance jelezte: a találkozón számos téma szóba kerül majd az amerikai–magyar kapcsolatoktól kezdve minden, egészen az európai helyzetig és az ukrajnai háborúig.
Bármilyen, az amerikai–magyar kapcsolatokkal összefüggő kérdésről beszélni fogunk
– mondta, hozzátéve, hogy Európa és Ukrajna is „elég hangsúlyosan” szerepel majd a napirenden.
