2026. április 07. kedd, Herman
16°C Budapest
JD Vance
látogatás
budapest

„Jó barátom, Orbán Viktor” – örömmel érkezik Budapestre JD Vance

Sok mindenről fogunk beszélni, ami az USA és Magyarország kapcsolatával kapcsolatos. Természetesen biztos vagyok benne, hogy Európa, Ukrajna és az összes többi dolog is elég hangsúlyosan fog szerepelni – mondta indulás előtt.
2026. április 07., kedd 08:02
Frissítve: 2026. április 07., kedd 08:13
Vágólapra másolva!

A felszállás előtti képet Alex Raufoglu újságíró és külpolitikai elemző osztotta meg az X-en: JD Vance már úton van Budapestre és azt mondta, hogy örömmel érkezik. 

Az indulás előtt újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: várja, hogy találkozzon „jó barátjával”, Orbán Viktorral.

Vance jelezte: a találkozón számos téma szóba kerül majd az amerikai–magyar kapcsolatoktól kezdve minden, egészen az európai helyzetig és az ukrajnai háborúig.

– mondta, hozzátéve, hogy Európa és Ukrajna is „elég hangsúlyosan" szerepel majd a napirenden.

– mondta, hozzátéve, hogy Európa és Ukrajna is „elég hangsúlyosan” szerepel majd a napirenden.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra