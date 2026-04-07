„Jó barátom, Orbán Viktor” – örömmel érkezik Budapestre JD Vance

A felszállás előtti képet Alex Raufoglu újságíró és külpolitikai elemző osztotta meg az X-en: JD Vance már úton van Budapestre és azt mondta, hogy örömmel érkezik.

Az indulás előtt újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: várja, hogy találkozzon „jó barátjával”, Orbán Viktorral.

Vance jelezte: a találkozón számos téma szóba kerül majd az amerikai–magyar kapcsolatoktól kezdve minden, egészen az európai helyzetig és az ukrajnai háborúig.