Szánthó Miklós: Zelenszkij már a Tisza vereségre készül, jöhet a magyar Majdan

Zelenszkij fenyegethet, zsarolhat és beavatkozhat más állam életébe, most éppen a magyarok döntését változtatná meg
Döbbenetes készülődésről rántotta le a leplet Mario Nawfal, libanoni-ausztrál vállalkozó. A politikai véleményvezér posztját Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg, amelyből kiderült, hogy Volodimir Zelenszkij egykori kabinetfőnöke, Andrij Jermak olyan, katonai tapasztalattal rendelkező férfiakat toboroz, akiket Magyarországon vetnének be, amennyiben a Tisza elveszíti a választásokat.
A libanoni-ausztrál vállalkozó, Mario Nawfal politikai véleményvezér X-oldalán igencsak döbenetes hírt hozott nyilvánosságra. Mindezt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg saját közösségi oldalán: a Zelenszkijhez köthető ukrán NGO már a Tisza veresége utáni balhéra toboroz katonai tapasztalattal is rendelkező „önkénteseket” hazánkba. 

Andrij Jermak, alias Ali baba több döntést már nem hoz Zelenszkij kabinetfőnökeként, viszont Szánthó Miklós szerint ő szervezi az ukrán fellépést a Tisza mellett
Szánthó Miklós szerint ha kell, az ukránok puccsal segítik hatalomba a Tiszát

A Robota hírére hivatkozva osztotta meg Mario Nawfal, hogy az „Our Pride” nevű ukrán nem kormányzati szervezet, amely kapcsolatban áll Zelenszkij korábbi kabinetfőnökével, Andrij Jermakkal, embereket vesz fel, hogy 

  • részt vegyenek egy fontos közéleti 
  • és politikai projektben Magyarországon.

Bónuszokat és „díjakat” kínálnak, nyitottak katonai tapasztalattal rendelkező emberek toborzására, és azt állítják, hogy akciójukkal támogatják a „demokratikus értékeket”. A magyarországi projekt egybeesik a választásokkal, amellyel kapcsolatban Zelenszkijt már korábban is azzal vádolták, hogy heti 5 millió eurót fizetett Orbán miniszterelnök ellenzékének.

Szánthó Miklós szerint egyértelmű ezek után, hogy ez a bizonyos „Büszkeségünk” nevű szervezet ahhoz az Andrij Jermakhoz köthető, aki a hírhedt aranyvécé-botrányba bukott bele. 

Úgy tűnik, a korrupt életviteléhez tökéletesen illeszkedő új feladatkört kapott

– fogalmazott az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója.

Szánthó Miklós úgy véli, minden egyes nappal egyre egyértelműbb, hogy az ukránok és az őket kiszolgáló Tisza már arra készülnek, hogy a választási vereségük után puccsal kíséreljék meg átvenni a hatalmat.

