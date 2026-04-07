Szánthó Miklós: Zelenszkij már a Tisza vereségre készül, jöhet a magyar Majdan

A libanoni-ausztrál vállalkozó, Mario Nawfal politikai véleményvezér X-oldalán igencsak döbenetes hírt hozott nyilvánosságra. Mindezt Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója osztotta meg saját közösségi oldalán: a Zelenszkijhez köthető ukrán NGO már a Tisza veresége utáni balhéra toboroz katonai tapasztalattal is rendelkező „önkénteseket” hazánkba.
Szánthó Miklós szerint ha kell, az ukránok puccsal segítik hatalomba a Tiszát
A Robota hírére hivatkozva osztotta meg Mario Nawfal, hogy az „Our Pride” nevű ukrán nem kormányzati szervezet, amely kapcsolatban áll Zelenszkij korábbi kabinetfőnökével, Andrij Jermakkal, embereket vesz fel, hogy
- részt vegyenek egy fontos közéleti
- és politikai projektben Magyarországon.
Bónuszokat és „díjakat” kínálnak, nyitottak katonai tapasztalattal rendelkező emberek toborzására, és azt állítják, hogy akciójukkal támogatják a „demokratikus értékeket”. A magyarországi projekt egybeesik a választásokkal, amellyel kapcsolatban Zelenszkijt már korábban is azzal vádolták, hogy heti 5 millió eurót fizetett Orbán miniszterelnök ellenzékének.
Szánthó Miklós szerint egyértelmű ezek után, hogy ez a bizonyos „Büszkeségünk” nevű szervezet ahhoz az Andrij Jermakhoz köthető, aki a hírhedt aranyvécé-botrányba bukott bele.
Úgy tűnik, a korrupt életviteléhez tökéletesen illeszkedő új feladatkört kapott
– fogalmazott az Alapjogokért Központ jogi elemző- és kutatóintézet igazgatója.
Szánthó Miklós úgy véli, minden egyes nappal egyre egyértelműbb, hogy az ukránok és az őket kiszolgáló Tisza már arra készülnek, hogy a választási vereségük után puccsal kíséreljék meg átvenni a hatalmat.
Nyitókép: Volodimir Zelenszkij Instagram oldala
