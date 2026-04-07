Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól

Napi szinten történnek csalások, szinte már divat, hogy a csalók internetes felületeken másnak adják ki magukat, majd hamis ígéretekkel csalnak ki pénzt naiv áldozatoktól.

Ez történt egy 67 éves férfival is, akinek egy amerikai színésznő ígért szerelmet és zöldkártyát Amerikába, miközben ő 42 millió forintot utalt el „szerelmének” egy év alatt – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalán.

Mint kiderült, az áldozat egy bejegyzés alá kommentelt, amire nagy meglepődésére rövid időn belül választ is kapott. A sértett levelezni kezdett az állítólagos amerika színésznővel, aki több alkalommal is küldött képet a férfinak, biztosítva őt arról, hogy ő tényleg az ismert sztár.



A filmcsillag először egy gyermekotthon támogatására, majd ajándékutalványokra és végül orvosi költségekre kért különböző összegeket. Néhány hónap után azt is megígérte a férfinak, hogy elintézi a zöldkártyáját, hogy kiutazhasson hozzá Amerikába.