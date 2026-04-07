Felrobbant egy elektromos roller a lakásban, megégett a tulaj

Felrobbant egy elektromos roller egy bukaresti tömbház tizedik emeletén hétfőn este – írta román forrásokra hivatkozva az erdélyi Maszol.ro.

A kétkerekűt töltőn hagyták éjszakára, de az akkumulátor túlmelegedett, és nem bírta tovább. A detonáció akkora erejű volt, hogy a lakás ablakai betörtek, sőt, még a szoba ajtaja is kiszakadt a helyéről, a szomszédok pedig természetesen mind felriadtak.

A roller tulajdonosa éppen a nappaliban aludt, amikor baj megtörtént. Sokkos állapotban látták elhagyni otthonát, miután megpróbálta eloltani a lángokat, de közben égési sérüléseket szenvedett. Végül kórházba kellett szállítani a fiatal férfit.

