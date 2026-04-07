Elszakadt a cérna: Halász Jázmin már nem bírta szó nélkül
Komoly feszültség alakult ki az Exatlon Hungary bázisán, ahol Halász Jázmin egyre nehezebben viseli a körülményeket és a csapaton belüli helyzetet.
A hétfői adásból kiderült, két hét után távoztak a Bajnokok a Luxus bázisról, a Kihívók boldogan költöztek be a helyükre.
A junior világbajnok karatésnál úgy tűnik, betelt a pohár.
Jázmint elsősorban a puritán életkörülmények frusztrálják, amelyekhez nehezen tud alkalmazkodni. Bár a verseny minden résztvevője ugyanazokkal a kihívásokkal néz szembe, ő úgy érzi, számára ez különösen megterhelő.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy Jázmin szerint a csapattársai nem igazán értik meg az érzéseit. Emiatt egyre inkább elszigetelődöttnek érzi magát, ami csak fokozza a benne felgyülemlett feszültséget.
Nem éreztem fairnek, hogy rám szóltak, hiszen mindenki elmondta, hogy mi nem tetszik neki. De ez így rosszul érintett
- tette hozzá a versenyző.
A konfliktus végül nyíltan is felszínre tört, és a csapaton belül érezhetően megváltozott a hangulat. A kérdés már csak az, hogy sikerül-e rendezni az ellentéteket, vagy a feszültség tovább mélyíti a törést a csapattagok között.
