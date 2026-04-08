Felbukkant egy weboldal, amin Magyar Péter összes eddigi hazugsága szerepel – törheti a fejét, hogy fogja mindet kimagyarázni

Megjelent az interneten a „Brüsszel szolgája” nevű weboldal, amely Magyar Péter legnagyobb hazugságait gyűjti össze.

Az oldalon egyelőre 49 félrevezető vagy valótlan kijelentést listáztak.

A felsorolásban szerepel többek között az az állítás is, amely szerint a Tisza vezetője vitatja, hogy az Európai Unió vezetői – köztük Manfred Weber és Ursula von der Leyen – a háború folytatásában lennének érdekeltek.

A gyűjtés emellett kitér Magyar Péter nyilatkozataira az ukrán EU-csatlakozásról, a választási csalás kérdéséről, valamint az illegális bevándorlás témájáról is.

