Marad J. D. Vance: váratlan fordulat a budapesti látogatásban

„Ilyen is ritkán szokott lenni a diplomáciában: annyira jól érzi magát J. D. Vance Magyarországon, hogy egy nappal tovább marad” – írja közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Az Egyesült Államok alelnöke eredetileg kétnapos diplomáciai látogatásra érkezett Budapestre, hogy a sorsdöntő parlamenti választások előtt támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt.



J. D. Vance szerdán a Mathias Corvinus Collegiumban osztotta meg gondolatait a jövő kihívásairól. Az amerikai alelnök szót ejtett a választási folyamatba való külföldi beavatkozásokról is, és ismét kiállt Orbán Viktor politikája mellett.

