Így folyhatott a Tiszához az ukrán feketepénz - videóval

Két mai abszurd hírre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté új videójában. Az egyik, hogy az Európai Unió nem tudja megmondani, hová tűnt az Ukrajnába küldött delegációjuk, amelyet azért küldtek, hogy a Barátság kőolajvezeték állapotát megvizsgálják.

Egyszerűen eltűnt egy delegáció. Van ilyen, bárkivel előfordulhat Ukrajnában

– kommentálta a hírt a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A másik hír, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétett egy felvételt, miszerint egy magyar autópálya melletti mosdóban papírozták az ukrán aranykonvoj ügyeit.