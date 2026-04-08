Így folyhatott a Tiszához az ukrán feketepénz - videóval

Az aranykonvoj által szállított milliók akár terroristákhoz is kerülhettek volna, az ügyben tovább folytatódnak a vizsgálatok
Nem hagyta szó nélkül az ukrán aranykonvojjal kapcsolatos legfrissebb hírt a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.
Két mai abszurd hírre hívta fel a figyelmet Kocsis Máté új videójában. Az egyik, hogy az Európai Unió nem tudja megmondani, hová tűnt az Ukrajnába küldött delegációjuk, amelyet azért küldtek, hogy a Barátság kőolajvezeték állapotát megvizsgálják.

Egyszerűen eltűnt egy delegáció. Van ilyen, bárkivel előfordulhat Ukrajnában

– kommentálta a hírt a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A másik hír, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közzétett egy felvételt, miszerint egy magyar autópálya melletti mosdóban papírozták az ukrán aranykonvoj ügyeit.

Egészen döbbenetes, gondolom, ez a szokásos ügymenet a bankközi tranzakcióknál, hogy meg kell állni egy autópálya-klotyóban, és a titkosszolgálati embereknek ott kell pecsételgetni, meg számolgatniuk, meg papírozniuk a szállítmányt

– jegyezte meg Kocsis Máté, majd hozzátette: így folyhatott a Tiszához ukrán feketepénz.

