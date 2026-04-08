2026. április 08. szerda, Dénes
15°C Budapest
hal melinda
orbán viktor
szavazás
fidesz

Hal Melinda: Orbán Viktor az egyetlen, aki meg tudja védeni Magyarországot - Videó

A klinikai szakpszichológus szerint a gyermekeink lelki egészségét a Fidesz–KDNP tudja biztosítani.
2026. április 08., szerda 14:56
Vágólapra másolva!

Orbán Viktor az egyetlen európai politikus, aki meg tud védeni minket attól, hogy Magyarország belesodródjon egy háborúba

 – vélekedett Hal Melinda, aki elárulta: éppen ezért nem kérdés számára, hogy április 12-én Orbán Viktorra és a Fidesz–KDNP-re teszi a voksát.


A klinikai szakpszichológus emlékeztetett:

Orbán Viktor miniszterelnök sokat tett azért, hogy a rezsicsökkentés megmaradjon, és sokat tesz azért, hogy a továbbiakban se kelljen megfizetnünk az orosz–ukrán háború költségeit.

A szakember arra is felhívta a figyelmet: a gyermekeink lelki egészsége a következő ciklus fontos feladata lesz, a Fidesz–KDNP pedig az egyetlen, amely ezt biztosítani tudja számunkra.


Nyitókép: Hal Melinda hivatalos Facebook-oldala

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra