Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza - Videó
Orbán Viktor: Az 1000 forintos benzinárra szavaz, aki a brüsszel-párti erőkre voksol
A kormányfő elmondta, hogy Európa-szerte emelkednek az üzemanyagárak és az energiaválság a kontinensen „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar kormány a nehéz körülmények között is megvédi a lakosságot, és fenntartja a védett árakat. Brüsszel azonban azt várja el a tagállamoktól – így Magyarországtól is –, hogy ezeket az intézkedéseket megszüntessék.
Orbán Viktor: szemben állok a Tisza politikájával
A miniszterelnök videójában kijelentette, ha ezt tenné Magyarország, amit Brüsszel előír, akkor a gáz, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne. Vasárnap Orbán Viktor szerint erről is döntünk. Mint elmondta, aki a brüsszel-párti politikai erőkre szavaz,
- az 1000 forintos benzinárra,
- a rezsicsökkentés megszűnésére szavaz.
A kormányfő kiemelte: a Fidesz a jelenlegi árvédelmi intézkedések fenntartása mellett áll, szemben a Tisza Párt politikájával. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány lépéseket tesz az ukrán olajblokád megszüntetésére is, amelyet Volodimir Zelenszkij döntése idézett elő a Barátság kőolajvezeték januári leállításával.
Ezért a Fidesz a biztos választás
– zárta a bejegyzését Orbán Viktor.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
