Orbán Viktor: Az 1000 forintos benzinárra szavaz, aki a brüsszel-párti erőkre voksol

A kormányfő elmondta, hogy Európa-szerte emelkednek az üzemanyagárak és az energiaválság a kontinensen „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar kormány a nehéz körülmények között is megvédi a lakosságot, és fenntartja a védett árakat. Brüsszel azonban azt várja el a tagállamoktól – így Magyarországtól is –, hogy ezeket az intézkedéseket megszüntessék.

Az üzemanyagok ára bizony elérheti a kritikus 1000 forintot Orbán Viktor szerint, ha a Tisza nyeri a választásokat

Orbán Viktor: szemben állok a Tisza politikájával

A miniszterelnök videójában kijelentette, ha ezt tenné Magyarország, amit Brüsszel előír, akkor a gáz, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne. Vasárnap Orbán Viktor szerint erről is döntünk. Mint elmondta, aki a brüsszel-párti politikai erőkre szavaz,