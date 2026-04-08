2026. április 08. szerda, Dénes
15°C Budapest
orbán viktor
választás
benzinár

Orbán Viktor: Az 1000 forintos benzinárra szavaz, aki a brüsszel-párti erőkre voksol

A miniszterelnök a közelgő európai energiaválságra figyelmeztetett. Orbán Viktor legújabb Facebook-videójában az energiapiaci helyzet romlására hívja fel a figyelmet, úgy fogalmazva: nyakunkon az olajválság.
2026. április 08., szerda 15:01
Vágólapra másolva!

A kormányfő elmondta, hogy Európa-szerte emelkednek az üzemanyagárak és az energiaválság a kontinensen „minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen”. Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar kormány a nehéz körülmények között is megvédi a lakosságot, és fenntartja a védett árakat. Brüsszel azonban azt várja el a tagállamoktól – így Magyarországtól is –, hogy ezeket az intézkedéseket megszüntessék.

Az üzemanyagok ára bizony elérheti a kritikus 1000 forintot Orbán Viktor szerint, ha a Tisza nyeri a választásokat
Fotó: MTI

Orbán Viktor: szemben állok a Tisza politikájával

A miniszterelnök videójában kijelentette, ha ezt tenné Magyarország, amit Brüsszel előír, akkor a gáz, a benzin és a gázolaj ára azonnal az egekbe emelkedne. Vasárnap Orbán Viktor szerint erről is döntünk. Mint elmondta, aki a brüsszel-párti politikai erőkre szavaz, 

  • az 1000 forintos benzinárra,
  • a rezsicsökkentés megszűnésére szavaz.

A kormányfő kiemelte: a Fidesz a jelenlegi árvédelmi intézkedések fenntartása mellett áll, szemben a Tisza Párt politikájával. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kormány lépéseket tesz az ukrán olajblokád megszüntetésére is, amelyet Volodimir Zelenszkij döntése idézett elő a Barátság kőolajvezeték januári leállításával.

Ezért a Fidesz a biztos választás

– zárta a bejegyzését Orbán Viktor.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra