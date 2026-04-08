Brüsszel az üzemanyag védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli

Brüsszel szerint a túlzott költekezés és az általános támogatási intézkedések tovább növelhetik az inflációt és a költségvetési terheket. Több tagállam emellett, közös uniós szintű adó bevezetését sürgeti az energiacégek rendkívüli nyereségére. A védett árak helyett Brüsszel „technikai tanácsokkal” segítené a tagállamokat, hogy hogyan tudnak megküzdeni a nyakunkon lévő energiaválsággal.



A Brüsszel és a nemzeti pénzügyminisztériumok közötti egyeztetésekről tájékoztatott tisztviselők közölték, hogy a Bizottság „koordinációt és óvatosságot” sürgetett minden olyan intézkedéssel kapcsolatban, amelyek az energiaárak okozta nyomás enyhítésére irányulnak – számolt be cikkében a Financial Times. Az Európai Bizottság tehát az üzemanyagok védett árának kivezetését vagy korlátozását követeli a tagállamoktól.

A tisztviselők attól tartanak, hogy a konfliktus az Európai Unió számára hat éven belül a harmadik gazdasági válságot idézheti elő, a Covid–19-járvány és Oroszország 2022-es teljes körű ukrajnai inváziója után, amelyek mindkettő jelentős gazdaságélénkítő programokat váltott ki, és növelte az államadósságot.

A legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint az EU államháztartási bruttó adósságának GDP-arányos mutatója a 2019 végi 77,8 százalékról a tavalyi harmadik negyedévre 82,1 százalékra emelkedett.

A célzott kormányzati politikák segíthetnek tompítani a sokkot az energiaigény csökkentésével és az alacsonyabb jövedelmű háztartások kompenzálásával

– mondta múlt hónapban az Európai Központi Bank elnöke, Christine Lagarde.