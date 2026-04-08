Aggasztó tünetek jelentkeztek egy balatoni fürdő vendégeinél, teljes körű ellenőrzést rendeltek el
Dráma egy vidéki sportcsarnokban, ijesztő felfedezést tettek az öltözőben
A közelmúltban egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sportcsarnokba érkezett tornázni egy 70 év körüli férfi, akire az öltözőben találtak rá eszméletlen állapotban - derült ki az Országos Mentőszolgálat szerdai közleményéből.
A csarnok munkatársai azonnal a beteghez rohantak és értesítették a mentőket.
Mentésirányító segítségével a bátor bejelentők megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett.
A telefonos instrukciókat követve rögtön újraélesztés kezdődött, amihez az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátort is használták.
Mindössze öt perccel később esetkocsi érkezett a helyszínre, a szakemberek átvették és emelt szinten folytatták az életmentést.
Az időben megkezdett segítségnyújtás és a mentők szakmai helytállása végül sikerre vezetett és a férfi keringése visszatért. A helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
