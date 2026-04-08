Dráma egy vidéki sportcsarnokban, ijesztő felfedezést tettek az öltözőben

A közelmúltban egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei sportcsarnokba érkezett tornázni egy 70 év körüli férfi, akire az öltözőben találtak rá eszméletlen állapotban - derült ki az Országos Mentőszolgálat szerdai közleményéből.

A csarnok munkatársai azonnal a beteghez rohantak és értesítették a mentőket.

Mentésirányító segítségével a bátor bejelentők megvizsgálták a beteget, aki már nem lélegzett.



A telefonos instrukciókat követve rögtön újraélesztés kezdődött, amihez az intézményben kihelyezett félautomata defibrillátort is használták.