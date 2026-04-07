Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Szokatlan és veszélyes jelenet játszódott le a szolnoki vasútállomáson – számolt be róla a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság keddi Facebook-bejegyzésében.
Egy 25 éves férfi Budapestről utazott vonattal április 5-én délelőtt, azonban mivel nem rendelkezett érvényes menetjeggyel, a kalauz leszállította Szolnokon. A történet itt még nem ért véget: a feldühödött utas több terméskő-darabot vett magához, majd megdobta a szerelvényt.
A dobás következtében a vonat egyik dupla üvegezésű ablaka betört. A férfi ezt követően megpróbált elmenekülni, azonban a rendőrök rövid időn belül elfogták.
A gyanúsított kihallgatásán elmondta, hogy haza szeretett volna jutni, de jegy hiányában a mosdóban próbált elrejtőzni. A kalauz azonban észrevette, és leszállította a vonatról.
A férfi azt is beismerte, hogy a vonat oldalát akarta megdobni, azonban célt tévesztett, így az ablak tört be. Az eset során szerencsére senki sem sérült meg.
A rendőrség garázdaság miatt hallgatta ki a férfit, az ügyben a Szolnoki Rendőrkapitányság folytat nyomozást.
+Ez is érdekelheti
