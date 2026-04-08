Tápai Szabina: A tapasztalat a fontos, nem érünk rá kísérletezni - Videó

Számunkra a családunk a legfontosabb, ahogyan a miniszterelnökünknek is – közölte az influenszer.
2026. április 08., szerda 17:16
Ez a mi hazánk, ez a mi életünk. Vannak olyan pillanatok az életben, amikor a tapasztalat a fontos, nem érünk rá kísérletezni – hívta fel a figyelmet Tápai Szabina. A sportoló emlékeztetett: rengeteg családsegítő támogatás áll a rendelkezésre, hogy ebben az országban jól éljünk, ők maguk is így tudták megvásárolni az első házukat, a CSOK segítségével.

Számunkra a családunk a legfontosabb, ahogyan a miniszterelnökünknek is

– húzta alá.

Arra is rámutatott, a jobboldali kormányzat nemcsak a családtámogatásokra fókuszált az elmúlt tizenhat évben, hanem arra is, hogy a magyar gyerekek lehetőséget kapjanak a sport területén is.


Sportoló családként számunkra rendkívül látványos volt, hogyan fejlődtek a létesítmények, a szabadidősport, rengeteg gyerek tud elkezdeni sportolni akár hobbi, akár profi szinten is – sorolta az influenszer, majd azzal zárta:

számunkra nem kérdés, hogy a keresztény értékrendet támogatom, ezért is szavazok április 12-én Orbán Viktorra és a Fidesz–KDNP-re.


Nyitókép: Tápai Szabina hivatalos Instagram-oldala

 

