Agyonverte lakótársát egy férfi Miskolcon, a lakás tulajdonosa talált a holttestre
Döbbenet, mi került a felszínre a Maconkai-víztározóból az éjszaka közepén, fotón a nógrádi óriás "szörny"
A Maconkai-víztározó egyik gigantikus lakója akadt horogra kedden hajnalban a gáti szakaszon.
A 25,25 kilogrammot nyomó nyurgapontyot Novák György fogta ki az éjszaka közepén, a 95 centi hosszú és 78 centi testkerületű állat pedig egyenesen abszolút tórekordot jelent, vagyis soha senki nem „ejtett még el” ekkora halat a Nógrád vármegyei tórendszerben.
A Pecaverzum.hu felidézte, a korábbi csúcstartó egy 24,25 kilós, vagyis pontosan egy kilóval könnyebb nyurgaponty volt, amelyet még 2024. október 6-án sikerült kifogni. 93 centis hossza és 80 centis kerülete vélhetően azért még hosszú ideig szépen fog mutatni a rekordok listájában.
A legújabb csúcsot felállító egyed kétségkívül szakértő kezek közé került, ugyanis Novák György 2022. szeptemberében akasztotta horogra az ezredik hitelesített rekordhalát, ma pedig már 1359-nél jár.
Nyitókép: a Maconkai-víztározó (MTI/Komka Péter)
+Ez is érdekelheti
Szédületes dolgot vett fel több kamera az éjszaka közepén, fényárban úszott a fél ország – Videó
Elfogatóparancsot adtak ki, hátborzongató gyilkosság történt Budapesttől nem messze
Dráma egy vidéki sportcsarnokban, ijesztő felfedezést tettek az öltözőben
Aggasztó tünetek jelentkeztek egy balatoni fürdő vendégeinél, teljes körű ellenőrzést rendeltek el
Rémisztő betegség ütötte fel a fejét Borsodban – akár végzetes is lehet, ha nem kezelik
Káprázatos jelenség lesz látható a tavaszi égbolton
Jó tudni! Fontos határidő közeleg a választás előtt
Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól