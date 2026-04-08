Döbbenet, mi került a felszínre a Maconkai-víztározóból az éjszaka közepén, fotón a nógrádi óriás "szörny"

A Maconkai-víztározó egyik gigantikus lakója akadt horogra kedden hajnalban a gáti szakaszon.

A 25,25 kilogrammot nyomó nyurgapontyot Novák György fogta ki az éjszaka közepén, a 95 centi hosszú és 78 centi testkerületű állat pedig egyenesen abszolút tórekordot jelent, vagyis soha senki nem „ejtett még el” ekkora halat a Nógrád vármegyei tórendszerben.



A Pecaverzum.hu felidézte, a korábbi csúcstartó egy 24,25 kilós, vagyis pontosan egy kilóval könnyebb nyurgaponty volt, amelyet még 2024. október 6-án sikerült kifogni. 93 centis hossza és 80 centis kerülete vélhetően azért még hosszú ideig szépen fog mutatni a rekordok listájában.

A legújabb csúcsot felállító egyed kétségkívül szakértő kezek közé került, ugyanis Novák György 2022. szeptemberében akasztotta horogra az ezredik hitelesített rekordhalát, ma pedig már 1359-nél jár.