2026. április 08. szerda, Dénes
11°C Budapest
maconka
horgász
rekord

Döbbenet, mi került a felszínre a Maconkai-víztározóból az éjszaka közepén, fotón a nógrádi óriás "szörny"

Döbbenet, mi került a felszínre a Maconkai-víztározóból az éjszaka közepén, fotón a nógrádi óriás "szörny"
A hír azonnal futótűzként kezdett terjedni.
2026. április 08., szerda 17:20
Frissítve: 2026. április 08., szerda 17:21
Vágólapra másolva!

A Maconkai-víztározó egyik gigantikus lakója akadt horogra kedden hajnalban a gáti szakaszon. 

A 25,25 kilogrammot nyomó nyurgapontyot Novák György fogta ki az éjszaka közepén, a 95 centi hosszú és 78 centi testkerületű állat pedig egyenesen abszolút tórekordot jelent, vagyis soha senki nem „ejtett még el” ekkora halat a Nógrád vármegyei tórendszerben.


A Pecaverzum.hu felidézte, a korábbi csúcstartó egy 24,25 kilós, vagyis pontosan egy kilóval könnyebb nyurgaponty volt, amelyet még 2024. október 6-án sikerült kifogni. 93 centis hossza és 80 centis kerülete vélhetően azért még hosszú ideig szépen fog mutatni a rekordok listájában.

A legújabb csúcsot felállító egyed kétségkívül szakértő kezek közé került, ugyanis Novák György 2022. szeptemberében akasztotta horogra az ezredik hitelesített rekordhalát, ma pedig már 1359-nél jár.

Nyitókép: a Maconkai-víztározó (MTI/Komka Péter)

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra