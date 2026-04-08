Szijjártó Péter: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül nincs tudás- és kutatásalapú gazdaság - videóval

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a NI Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai vállalat mintegy 745 millió forintnyi értékű kutatás-fejlesztési projektet hajt végre, amelynek célja a tesztelési és vezérlő rendszerek technológiai megújítása. Ehhez a kormány 112 millió forint támogatást nyújt, így segítve elő tizennégy új, magas képzettséget igénylő munkahely létrehozását.

Beszédében köszönetet mondott a cégnek és dolgozóinak, amiért a termelési tevékenység után immár a kutatás-fejlesztés terén is egyre nagyobb hangsúlyt kap a debreceni helyszín, amelynek ekképp egyre inkább stratégiai jelentősége van.

Aláhúzta, hogy egy hónap alatt ez már a hetedik amerikai beruházás, amelyet bejelentettek hazánkban, ami szavai szerint azt mutatja, hogy a tavalyi rekordok után idén is fennmaradt a lendület.

Majd arra is kitért, hogy Debrecen mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik vidéki fellegvára, Kelet-Magyarország gazdasági központja lett, ahol az elmúlt tíz évben 101 beruházás valósult meg a kormány támogatásával.