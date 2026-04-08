Sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal, ha a Mi Hazánk támogatói a fideszes jelöltre szavaznak - Videó

A nemzeti radikális mozgalom meghatározó alakjai egyöntetűen arra buzdítják a Mi Hazánk szimpatizánsait, hogy az április 12-i választáson az egyéni körzetekben szavazzanak a Fidesz–KDNP jelöltjeire. Érvelésük szerint így biztosítható, hogy továbbra is jobboldali kormánya legyen Magyarországnak, gátat szabva a Tisza Párt hatalmi ambícióinak.

A mostani választás a rendszerváltás óta a leglényegesebb

– fogalmazott az Ultrahang plusznak adott interjúban Borbély Zsolt Attila közíró, politológus.

Véleménye szerint a kormányzati eredmények dugába dőlhetnek, ha a Tisza kormányra kerül.

Mint mondta, a Mi Hazánk pártérdeke, hogy töredékszavazatokhoz jussanak és az plusz mandátumokat jelentsen a pártnak, azonban szerinte a nemzet érdeke, hogy minél több jobboldali képviselő üljön az Országgyűlésben.