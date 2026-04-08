Sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal, ha a Mi Hazánk támogatói a fideszes jelöltre szavaznak - Videó
A nemzeti radikális mozgalom meghatározó alakjai egyöntetűen arra buzdítják a Mi Hazánk szimpatizánsait, hogy az április 12-i választáson az egyéni körzetekben szavazzanak a Fidesz–KDNP jelöltjeire. Érvelésük szerint így biztosítható, hogy továbbra is jobboldali kormánya legyen Magyarországnak, gátat szabva a Tisza Párt hatalmi ambícióinak.
A mostani választás a rendszerváltás óta a leglényegesebb
– fogalmazott az Ultrahang plusznak adott interjúban Borbély Zsolt Attila közíró, politológus.
Véleménye szerint a kormányzati eredmények dugába dőlhetnek, ha a Tisza kormányra kerül.
Mint mondta, a Mi Hazánk pártérdeke, hogy töredékszavazatokhoz jussanak és az plusz mandátumokat jelentsen a pártnak, azonban szerinte a nemzet érdeke, hogy minél több jobboldali képviselő üljön az Országgyűlésben.
Ha a Mi Hazánk-osok átszavaznak a fideszes jelöltre, akkor sokkal több mandátumot nyer a nemzeti oldal. El kell dönteni a Mi Hazánk-szavazóknak, hogy a nemzet érdekét nézik, vagy a pártérdeket
– rögzítette.
Borbély Zsolt Attila szerint a Mi Hazánk nem rója fel a listán rájuk szavazóknak, ha egyéniben inkább a fideszes jelöltet támogatják.
Az utóbbi napokban többek között a Budaházy-testvérek és Sneider Tamás, a Jobbik egykori elnöke is arra hívták fel a figyelmet, hogy egyéni körzetekben a Fideszre kellene szavaznia a nemzeti érzelmű választóknak. Petrás János, a Kárpátia frontembere pedig azt mondta, az a nemzeti érdek, hogy a jobboldali választók megosszák a szavazatukat, egyéniben a Fidesz jelöltjét támogassák, listán pedig vérmérséklet szerint a Fideszt vagy a Mi Hazánkat.
Nyitókép: YouTube
