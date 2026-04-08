Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza - Videó

Nehezebb idők
– mondta Orbán Viktor a Blikk Talk című podcastműsorban annak kapcsán, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök jelezte, hogy ez a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van. A kormányfő jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyel mindent.
A kormányfő tudatta, hogyha van személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Szerinte fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. – Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra – tette hozzá.
A Bloomberg által kiszivárogtatott, Vlagyimir Putyinal folytatott beszélgetéséről azt mondta: „a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni”.
– Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli. A kormányfő azt mondta, az USA elnökével, számos európai vezetővel, ázsiai ország vezetőjével vannak olyan viszonyban, hogy például „testvérnek” szólítják őket.
Arról beszélt, a politikában olyan barátai vannak, akikkel együtt kezdte a rendszerváltás idején. Kérdésre elárulta, Fodor Gáborral például szokott beszélni, de ritkán, közel laknak egymáshoz.
Orbán Viktor kifejtette, ők nem hallgatják le a politikai ellenfelet. Reméli, hogy a titkosszolgálat kideríti, hogy ki hallgatta le őket.
Nehéz két-három hónap következik
A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány már kezelt úgy válságot, hogy annak az volt a kulcsa, hogy bevonták a közteherviselésbe azokat, akik extraprofitot értek el. Szerinte fontos, hogy ne tegyék tönkre a gazdaság szereplőit. De most szakmailag minden tudásra szükség lesz. Ha meghallgatná néhány nagyobb állam vezetőjét, akkor azt hallaná, hogy az energiaválság elkerülhetetlen – válaszolta a riporternek Orbán Viktor.
Mint jelezte, az iráni háborúban megsérültek olyan berendezkedések, amik a világ gázellátásának egy tekintélyes részét adták. Ezeknek a helyreállítása pedig négy év lesz. A kormányfő szerint jó hír, hogy hét hétig lehet tankerhajókkal közlekedni a Hormuzi-szorosban. De az előttünk álló két-három hónap nehéz lesz.
Az a probléma adódhat, hogy nemcsak egy energiaválság lesz, hanem ennek lesznek gazdasági következményei
– vélekedett. Mint tudatta, ezt kell kivédeni, majd kiemelte, hogy nem véletlenül nem engedték el a védett árak rendszerét. – Ebben a pillanatban nem tudjuk kiengedni a védett árakat anélkül, hogy a terhek ne zúduljanak a családokra – tette hozzá.
A kereskedőknél a profitot limitálták. Az üzemanyagnál az a kérdés, hogy ezt a terhet ki viseli. Mint mondta, vannak kereskedők, szállítók, finomítók, nyersanyag-kitermelők. Velük lehet majd egyezséget kötni.
Nehéz mérni a közvéleményt
A kormányfő arról beszélt, újoncokra mindig szükség van. Ő is így kezdte, lépcsőzetesen haladt, nyolc évig vett részt parlamenti munkában, vett részt a nemzetközi munkában. Ez után merte azt mondani, hogy belevágna a miniszterelnöki versenybe.
Orbán Viktor azt mondta, nehéz mérni a közvéleményt. Léteznek publikált, és nem publikált számok. Azt mondta, ők is mérnek. Úgy tudják, hogy nyerésben vannak. Azt mondta, előnymegtartó kampányt kell folytatniuk, nem állást megfordító kampányt.
A kormányfő felidézte, hogy 2006-ban mellette tankolt egy csepeli fiatalember a választási kampány idején, és a fiatal azt mondta, hogy minek kellene váltani. Ezért gondolta húsz éve, hogy nem tudták jól elmondani az embereknek, hogy mi lesz. De az idő igazolta a kormányfőt, mert a választás után Gyurcsány Ferencnek be kellett ismerni, hogy mégis az volt a helyzet a gazdaságban, ahogy a Fidesz mondta. – Ebből lett a hazudtunk reggel meg este – emlékeztetett a kormányfő.
Igazságtalan négy év volt
A miniszterelnök kiemelte, hogy igazságtalan négy év áll mögöttünk. Azt mondja, hogy nehéz idők voltak, mégis képesek voltunk bizonyos dolgokra
Példaként említette az anyák adómentességét vagy a családi adókedvezmény megduplázását.
A fő üzenete, hogy ami előttünk áll, az nemzeti összefogást, higgadtságot és tapasztalatot követel.
Orbán Viktor elmondta, hogy férfiatlannak gondolja a másokra mutogatást.
A kormányfő Matolcsyékról szólva azt mondta, a törvények mindenkire egyformán érvényesek. Kifejtette, ha 2 forint hiányzik, az is sok. A kormányfő arról beszélt, az ő dolga az, hogy az országban levő pozitív energiákat növelje. A miniszterelnök kiemelte, pletykákkal nem foglalkozik. A tényeket meg kell állapítani, utána a bűnöket ki kell szabni. A többi az pletyka. Hozzátette: semmi sem maradhat következmények nélkül. Arról is beszélt, az emberek szerint az országnak egy vezetője van, aki mindenért felelős.
Azt is mondta, senki nem küldte be még a nem levont személyi jövedelemadót, mondván, hogy tiszás, tehát nem kéri. Hozzátette: a hibák kiküszöbölésében tud segíteni.
A miniszterelnök elmondta, hogy a választáson lesz egy döntés, és mivel egy demokráciában teljesít szolgálatot, ezért a döntést el kell fogadni.
A döntésre a legnagyobb befolyást úgysem én gyakorlom, hanem a Jóisten, csak utána jövök én
– tette hozzá. Mint jelezte, arra készül, hogy vasárnap este azt a hírt kapják, hogy győztek. Erre zúzok – tudatta.
Az interjú végén Orbán Viktor elmondta, hogy meglátása szerint a kampány olyan, mint egy négyszáz méteres síkfutás, most vannak az utolsó 70-80 méternél. Most kell egy nagy energiafröccsöt kiadni és várni az ítéletet.
Váratlan interjú
Meghúzzuk a váratlant
– közölte a miniszterelnök.
