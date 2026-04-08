Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza - Videó

Nehezebb idők

– mondta Orbán Viktor a Blikk Talk című podcastműsorban annak kapcsán, hogy nagyobb biztonsági személyzettel érkezett az interjúra. A miniszterelnök jelezte, hogy ez a Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől érkezett fenyegetés miatt van. A kormányfő jelezte, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) folyamatosan figyel mindent.

A kormányfő tudatta, hogyha van személyes fenyegetés, akkor a TEK dönt. Szerinte fontos, hogy az ember ne foglalkozzon túl sokat magával, mert a munkájuk mindig másról szól, akiknek az érdekében döntést kell hozni. – Ha elkezdesz magaddal foglalkozni túl sokat, akkor kevesebb időd marad a munkád igazi értelmére, másokra – tette hozzá.

A Bloomberg által kiszivárogtatott, Vlagyimir Putyinal folytatott beszélgetéséről azt mondta: „a politikában nem személyes barátságokat kell kialakítani, hanem az ország számára kell barátságokat gyűjteni”.

– Az emberi, személyes barátság az mélyebb dolog. A politikában ez csak a tisztelet egy bizonyos fokát jelöli. A kormányfő azt mondta, az USA elnökével, számos európai vezetővel, ázsiai ország vezetőjével vannak olyan viszonyban, hogy például „testvérnek” szólítják őket.