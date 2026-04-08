Orbán Viktor határozott választ adott Brüsszelnek: Nem engedjük el a védett árakat, mert a terhek a családok nyakába hullanának vissza - Videó
Vance: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij megfenyegesse Orbán Viktort - Videó
Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. A magyarországi látogatáson tartózkodó J. D. Vance élesen reagált az ukrán elnök szavaira.
Az amerikai alelnök a felvételen arról beszél, hogy először nem is akarta elhinni a történteket.
„Nem is tudtam arról, hogy Zelenszkij azt mondta volna, hogy magánhadsereget küld a miniszterelnök rezidenciájához egészen tegnapig. Ezt Orbán Viktor mondta nekem, és utána is néztem” – fogalmazott Vance.
Hozzátette:
„Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Teljesen botrányos. Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét. Ez képtelenség, elfogadhatatlan.”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
