j.d. vance
volodimir zelenszkij
orbán viktor

Vance: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij megfenyegesse Orbán Viktort - Videó

Vance: Elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij megfenyegesse Orbán Viktort - Videó
J. D. Vance amerikai alelnök botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezi az ukrán elnök kijelentését. „Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Botrány” – mondta az amerikai alelnök.
2026. április 08., szerda 13:44
Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort. A magyarországi látogatáson tartózkodó J. D. Vance élesen reagált az ukrán elnök szavaira.

Az amerikai alelnök a felvételen arról beszél, hogy először nem is akarta elhinni a történteket.

„Nem is tudtam arról, hogy Zelenszkij azt mondta volna, hogy magánhadsereget küld a miniszterelnök rezidenciájához egészen tegnapig. Ezt Orbán Viktor mondta nekem, és utána is néztem” – fogalmazott Vance.


Hozzátette: 

„Szinte el sem tudtam hinni, hogy igaz, de az. Teljesen botrányos. Soha nem fordulhat elő, hogy egy külföldi kormányfő vagy államfő megfenyegesse egy szövetséges ország kormányfőjét. Ez képtelenség, elfogadhatatlan.”


Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

 

