Dankó Dávid története: fontosak számára a gyökerei

Dankó Dávid története: fontosak számára a gyökerei
Dankó Dávid pénzügyi tanácsadó A mi történetünk szerdai főszereplője.
2026. április 08., szerda 14:57
A hajdúszoboszlói vállalkozó Nyírteleken nőtt fel egy vályogházban, és már gyermekként eldöntötte, mindent megtesz felnőtt korában, hogy jobb életet adhasson majd a családjának. 


Feleségével az egyetem alatt ismerkedtek meg, összeházasodtak, és közösen építettek fel egy olyan életet, amire vágytak: családi házzal, saját vállalkozással, anyagi biztonsággal. Dávid azonban most még nagyobbat álmodik: üzleti partnerként szeretne csatlakozni egy építőipari céghez, egy társasház építését tervezik


Dilemmáját nagyszüleivel osztja meg, akik mindig is támogatták ambiciózus unokájukat. Dávid mint mondja: 

fontosak számára a gyökerei, az idősebbek tisztelete, többek között ezeket az értékeket szeretné átadni gyermekeinek is. 


A mi történetünk minden hétköznap este az Exatlon Hungary után a TV2-n!

Nyitókép: TV2 A mi történetünk

 

