J. D. Vance az Indexnek: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap

Amikor arról kérdezte az Index J. D. Vance-t, mire alapozza azt a jóslatát, hogy Orbán Viktor vasárnap nyer, az amerikai alelnök a magyar nép demokráciához való ragaszkodását említette. Szerinte a magyarok mindennél jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy maguk döntsenek a sorsukról. Nem fognak hallgatni egy bürokratára. Nem fognak hallgatni az Egyesült Államok alelnökére sem. Magukra és a szívükre fognak hallgatni.

Az alelnök szerint az Orbán Viktorral szembeni nemzetközi politikai lépések nemcsak a kormányt, hanem az országot is negatívan érintették.

Ami Viktorral történt, az kifejezetten szégyenteljes, mert a magyar embereket is érintette.

,,Vannak ezek a brüsszeli bürokraták, akik megpróbálják emelni az energiaárakat, és ellenségükké akarják tenni Viktort.”