J. D. Vance az Indexnek: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap

Öt nappal a választás előtt érkezett Budapestre J. D. Vance amerikai alelnök, aki az Indexnek adott rövid interjújában nyíltan Orbán Viktor mellett állt ki. Szerinte a magyarok nem Brüsszelre, nem Washingtonra, hanem a saját szívükre hallgatnak majd, ezért vár győzelmet a miniszterelnöktől. Az alelnök közben arról is beszélt, hogy Orbánból a brüsszeli bürokraták ellenséget akarnak kreálni, próbálják emelni a magyar energiaárakat, és azon keresztül befolyásolni a választásokat is.
Amikor arról kérdezte az Index  J. D. Vance-t, mire alapozza azt a jóslatát, hogy Orbán Viktor vasárnap nyer, az amerikai alelnök a magyar nép demokráciához való ragaszkodását említette. Szerinte a magyarok mindennél jobban ragaszkodnak ahhoz, hogy maguk döntsenek a sorsukról. Nem fognak hallgatni egy bürokratára. Nem fognak hallgatni az Egyesült Államok alelnökére sem. Magukra és a szívükre fognak hallgatni.

Az alelnök szerint az Orbán Viktorral szembeni nemzetközi politikai lépések nemcsak a kormányt, hanem az országot is negatívan érintették.

Ami Viktorral történt, az kifejezetten szégyenteljes, mert a magyar embereket is érintette.

,,Vannak ezek a brüsszeli bürokraták, akik megpróbálják emelni az energiaárakat, és ellenségükké akarják tenni Viktort.”


Vance szerint a brüsszeli bürokraták az energiaárak emelésével próbálták befolyásolni a magyar választásokat, ám ezen a választók átlátnak.

Ebből vezette le azt a várakozását, hogy Orbán Viktor bizonyosan nyer a vasárnapi választáson:

Szerintem Viktor jó munkát végzett a magyar emberek érdekében, ezért győz majd.

Az ellenzékről ugyanakkor kevés konkrétumot mondott, és elismerte: „nem tudok róla sokat”, amikor arról kérdeztük, mit gondol a Tisza Pártról és Magyar Péterről.

Hangsúlyozta, hogy látogatása elsősorban Orbán támogatásáról szól, nem az ellenzék megismeréséről.

J. D. Vance Orbánról: „Felbecsülhetetlen érték számunkra”

Az alelnök szerint Orbán Viktor nemzetközi szerepe túlmutat a magyar politikán.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar miniszterelnök a világon azon kevés államférfiak egyike, aki képes egyszerre tárgyalni különböző felekkel. Vance szerint ez különösen az orosz–ukrán háború kapcsán fontos.

Szerinte Orbán időben felismerte, hogy „a háborúnak véget kell vetni, a vérontásnak meg kell állnia”, mert csak így lehet visszatérni a gazdasági stabilitáshoz és csökkenteni az energiaárakat.

Viktor az egyik olyan ember, az egyik olyan államférfi a világon, akire számíthatunk, aki valóban képes közvetíteni, és aki képes párbeszédet folytatni az ukránokkal vagy az oroszokkal. Éppen ezért ő számunkra felbecsülhetetlen értékű segítség. Éppen ezért vagyok Viktor-párti. Az ellenzék nincs a fókuszomban.

Az alelnök szerint Orbán politikai stílusa és tárgyalóképessége miatt hatékony vezető. Nemcsak az Egyesült Államok számára fontos, hanem Magyarországnak is: „Nyilvánvalóan nagyszerű a magyar emberek számára is.”

NATO szerepe, szárnyaló energiaárak és Irán

A NATO jövőjéről szólva Vance hangsúlyozta, hogy a szövetség szerepe továbbra is fontos, de változtatásokra van szükség. Úgy fogalmazott:

A NATO nagyszerű lehetne, de nagyot kell lépnie.

Szerinte több európai ország nem tesz eleget saját biztonságáért, miközben gazdasági és társadalmi problémákkal is küzd.

Az alelnök kiemelte, hogy Orbán Viktor ebben a kérdésben is partner: „erős NATO-t akar”, és ő is látja, hogy Franciaországnak, Németországnak és más országoknak „lépniük kell”.

Az energia kérdésében Vance azt hangsúlyozta, hogy Európa túlságosan függ a külső forrásoktól.

Nem lehet valaki jó szövetséges, ha másokra van utalva, ha nincs saját energiabiztonsága

– fogalmazott. Szerinte ezért szükség van arra, hogy Európa nyitott legyen különféle energiaforrásokra.

Az energiaárak tekintetében Európa számára a nagyobb probléma az, hogy alig van olyan európai ország, amely azt tette volna, amit Viktor.

El kell fogadniuk a gázt, az olajat. Be kell fektetniük a nukleáris energiába.

Az Irán körüli konfliktusról azt mondta, az Egyesült Államok nem készül hosszú háborúra.

Nem akarunk hónapokig vagy évekig Iránban maradni

– hangsúlyozta, majd hozzátette: „Ez hamarosan véget fog érni.”

Bár pontos időt nem mondott a konfliktus lezárására. Szerinte a katonai céljaikat nagyrészt elérték, az iráni rezsim gyengül, és a konfliktus lezárulásával az energiaárak is csökkennek majd.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

