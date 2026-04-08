Szomorú hírt közöltek: meghalt Ambrus László

Pótolhatatlan veszteség érte az egész magyar sportvilágot, ugyanis kedden este elhunyt Ambrus László, a magyar súlyemelés ikonikus alakja, egykori válogatott versenyző, a Magyar Súlyemelő Szövetség volt szövetségi kapitánya.

Az MSSZ közleménye szerint Ambrus László a nyomás örökös magyar csúcstartója, aki versenyzőkét és szakvezetőként egyaránt generációkat inspirált, a sportág iránti szenvedélye és tudása pedig példaként szolgálhatott mindenki számára.

Nemcsak erejével, hanem óriási szívével és emberségével is kiemelkedett – a valódi erő megtestesítője volt

– olvasható a Facebook-bejegyzésben, amelyben hozzátették, hogy emlékét tisztelettel és szeretettel megőrzik, a gyászoló család fájdalmában pedig osztoznak.