J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától

J. D. Vance budapesti látogatásától hangos a nemzetközi sajtó, aki az április 12-i, sorsdöntő parlamenti választások előtt azért utazott Budapestre, hogy az amerikai kormány támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott - írja a Magyar Nemzet.

A közelgő választás állt a középpontjában a keddi közös sajtótájékoztatónak, ahol az amerikai alelnök méltatta a magyar kormányfőt – számolt be róla az ABC News.

És természetesen szeretnék annyit segíteni, amennyit csak tudok a miniszterelnöknek ebben a választásban, [...] amelyen Magyarország következő miniszterelnökét választják meg

– mondta Vance. A keddi nagygyűlésen az alelnök telefonon felhívta Donald Trumpot és kihangosította a beszélgetést a Barátság Napja rendezvényen, hogy a közönség is hallhassa azt. Az amerikai elnök kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt, kijelentve, hogy „szereti Viktort”, és „fantasztikus embernek” nevezte a magyar kormányfőt.