Lázár János: a legfontosabb választás következik
J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától
J. D. Vance budapesti látogatásától hangos a nemzetközi sajtó, aki az április 12-i, sorsdöntő parlamenti választások előtt azért utazott Budapestre, hogy az amerikai kormány támogatásáról biztosítsa a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor régóta Donald Trump amerikai elnök szövetségese és barátja, így nem meglepő, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter februári látogatása után J. D. Vance alelnök is Budapestre látogatott - írja a Magyar Nemzet.
A közelgő választás állt a középpontjában a keddi közös sajtótájékoztatónak, ahol az amerikai alelnök méltatta a magyar kormányfőt – számolt be róla az ABC News.
És természetesen szeretnék annyit segíteni, amennyit csak tudok a miniszterelnöknek ebben a választásban, [...] amelyen Magyarország következő miniszterelnökét választják meg
– mondta Vance. A keddi nagygyűlésen az alelnök telefonon felhívta Donald Trumpot és kihangosította a beszélgetést a Barátság Napja rendezvényen, hogy a közönség is hallhassa azt. Az amerikai elnök kifejezte támogatását Orbán Viktor iránt, kijelentve, hogy „szereti Viktort”, és „fantasztikus embernek” nevezte a magyar kormányfőt.
Hadd mondjam el, nagyon kedvelem őt. De ha nem gondolnám, hogy jó munkát végez, nem fogadnék egy ilyen hívást
– mondta Trump.
Vance kedden kijelentette, hogy Orbán Viktor – Trumppal együtt – tette a legtöbbet azért, hogy véget vessen az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak.
A háború soha nem kezdődött volna el ha Trump elnök lett volna négy évvel ezelőtt hatalmon, de így, hogy a háború kirobbant, valószínűleg ez a két vezető tett a legtöbbet azért, hogy ténylegesen véget vessen a pusztító konfliktusnak
– mondta Vance.
A CNN kiemelte, hogy J. D. Vance, még az Iránnal kapcsolatos tárgyalások közepette is időt szakított arra, hogy Magyarországra látogasson, és támogassa Orbán Viktort. Az alelnök eheti magyarországi látogatásának hivatalos célja az, hogy erősítse a kétoldalú kapcsolatokat az országgal, különösen a közelgő parlamenti választások előtt. Donald Trump többször is Európa számára követendő példaként méltatta a szuverén Magyarországot. A két kormány az elmúlt évben annyira közel került egymáshoz, hogy Orbán Viktor újságíróknak „aranykornak” nevezte ezt az időszakot az amerikai–magyar kapcsolatokban, amelyet a gazdasági és védelmi együttműködés erősödése jellemez. Mindeközben Vance hangsúlyozta a két kormány közötti „erkölcsi együttműködést”, külön kiemelve a közösen vallott „keresztény civilizáció és keresztény értékek” fontosságát.
Szokatlan, hogy egy magas rangú amerikai tisztviselő ilyen közel egy fontos választáshoz látogat el egy országba és ezt sokan annak jelének tekintik, hogy az amerikai adminisztráció milyen messzire hajlandó elmenni egy szövetséges támogatásáért.
Orbán Viktor prioritásai közel állnak a Trump-adminisztrációéhoz: kedden „migrációról, genderideológiáról, családpolitikáról és globális biztonságról” tárgyalt Vance-szel. Európai kollégáival ellentétben a magyar kormányfő támogatta a Trump-féle megközelítést az orosz–ukrán háború lezárására és Vance kedden megismételte:
ez a két vezető (Donald Trump és Orbán Viktor), aki talán a legtöbbet tette a pusztító konfliktus lezárásáért.
A találkozón Vance azt mondta, öröm Budapesten lenni, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolata rendkívül fontos, részben azért, mert „az elnök szereti önt, és én is.” Majd elmondta, hogy Orbán Viktor egyike, a kevés igazi államférfinak Európában.
