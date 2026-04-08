Szijjártó Péter: az Atlanti-óceán túloldaláról is jól látszik, hogy beavatkoznak a magyar választásokba

A tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy "talán ennyire nyílt, durva, súlyos beavatkozás még nem volt magyar parlamenti választásban, egy Brüsszel-Berlin-Kijev tengely jött létre".

"Nyilvánvalóan a brüsszeli bürokraták nem viselik el, hogy Magyarország akasztja a féktelen háborús, migrációs és genderpolitikáját Brüsszelnek. Berlinben nehezen viselik, hogy egy közép-európai ország nemet mondjon a vezető európai hatalomnak. Kijevben meg nyilván azt akarják, hogy Európa menjen háborúba, kapják meg az európai emberek pénzét, és ők jöhessenek az Európai Unióba"

- sorolta.

"Mivel Magyarország mindebben az ellentétes álláspontot képviseli, ezért nyilvánvalóan Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek is sorskérdés az, hogy mi lesz a magyar parlamenti választás végeredménye. Pont úgy sorskérdés, mint nekünk, csak ellenkező várakozásaink és ellenkező érdekeink vannak" - folytatta.