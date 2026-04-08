Lázár János: a legfontosabb választás következik
Szijjártó Péter: az Atlanti-óceán túloldaláról is jól látszik, hogy beavatkoznak a magyar választásokba
A tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy "talán ennyire nyílt, durva, súlyos beavatkozás még nem volt magyar parlamenti választásban, egy Brüsszel-Berlin-Kijev tengely jött létre".
"Nyilvánvalóan a brüsszeli bürokraták nem viselik el, hogy Magyarország akasztja a féktelen háborús, migrációs és genderpolitikáját Brüsszelnek. Berlinben nehezen viselik, hogy egy közép-európai ország nemet mondjon a vezető európai hatalomnak. Kijevben meg nyilván azt akarják, hogy Európa menjen háborúba, kapják meg az európai emberek pénzét, és ők jöhessenek az Európai Unióba"
- sorolta.
"Mivel Magyarország mindebben az ellentétes álláspontot képviseli, ezért nyilvánvalóan Brüsszelnek, Berlinnek és Kijevnek is sorskérdés az, hogy mi lesz a magyar parlamenti választás végeredménye. Pont úgy sorskérdés, mint nekünk, csak ellenkező várakozásaink és ellenkező érdekeink vannak" - folytatta.
"Ezért ennyire nagyon durva az összeütközés közöttünk. Úgyhogy messziről is látszik, hogy ez a nagyon durva külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik, amely hol olajblokádban, hol teljes energiablokád kísérletében, hol lehallgatásokban, hol halálos fenyegetésben, hol fekete pénzek Magyarországon keresztül furikáztatásában jelenik meg. S ez nyilván szemet szúrt mindenkinek, erről beszélt az amerikai alelnök is itt Budapesten"
- tette hozzá.
Szijjártó Péter az előző napi J. D. Vance-látogatással kapcsolatban kivételes alkalmat emlegetett, ugyanis utoljára 2006-ban került sor ilyen magas rangú amerikai vizitre.
"Úgyhogy azt gondolom, hogy az időzítés, meg a legutóbbi hasonló eset óta eltelt idő hossza világosan mutatja az amerikai kormány kiállását a miniszterelnökünk mellett. Világosan mutatja azt a nagyon erős lojalitáson alapuló személyes barátságot, amely az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök, Donald Trump és Orbán Viktor között van" - hangsúlyozta az MTI által szemlézett közleményében.
"És ez a nagyon erős személyes kötődésen alapuló barátság és lojalitás megalapozta azt az új aranykort, amibe a magyar-amerikai kapcsolatok gyakorlatilag egy-másfél esztendővel ezelőtt beleléptek (…) Ugye azóta a tavalyi év az a rekordok éve volt a gazdaságban. Soha ilyen magas a kereskedelmi forgalom nem volt, mint tavaly, tízmilliárd dollár. Soha ennyi beruházás egy esztendő leforgása alatt Magyarországra nem érkezett, nagyjából 200 milliárd forintnak megfelelő összeg. És a lendület kitart, a kereskedelem idén kicsivel több mint 50 százalékkal nőtt, s csak márciusban hat amerikai beruházást jelentettünk be, mintegy 100 milliárd forint értékben"
- mutatott rá.
Valamint kitért arra is, hogy Washingtonban eltörölték a politikai szankciókat, tovább épülhet a paksi beruházás, Magyarországot újra visszatették az úgynevezett ESTA-rendszerbe, és Donald Trump abba is beleegyezett, hogy hazánk továbbra is olcsó orosz energiahordozókat vásároljon.
A miniszter végül érintette az amerikai alelnök azon félmondatát is, amelyet sokan felkaptak az ellenzék soraiban, miszerint bárki is győz a választáson, azzal együtt fognak működni.
"Hát mennyit beszélt az amerikai alelnök ezen a sajtótájékoztatón, tíz percet biztosan. És akkor ebből a tíz percből ezt a nem tudom hány másodpercig tartó félmondatocskát kiemelik és akkor ebből csinálnak hírt, ami a totális lenézése egyébként azoknak, akiknek ezt a hírt csinálják, mert a sajtótájékoztatónak nem ez volt a mondanivalója"
- fogalmazott.
"Szerintem nagyon helyes, hogy az amerikai alelnök azt mondta, hogy ők tisztelik a magyar embereket, így a magyar emberek akaratának megfelelően dolgoznak majd együtt bárkivel. Majd hozzátette, hogy biztos abban, hogy a Fidesz fogja nyerni a választást. És mondta ezt azok után, hogy hosszú perceken keresztül ecsetelte a jelenlegi magyar-amerikai együttműködés magas szintjét, ecsetelte, hogy mennyire támogatják a miniszterelnököt, ecsetelte, hogy milyen barátság van közöttük, és hogy a magyar miniszterelnök volt a legnagyobb segítségére az Egyesült Államoknak a béke ügyében"
- fűzte hozzá.
+Ez is érdekelheti
J. D. Vance az Indexnek: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap
Orbán Viktor: találkozunk Sopronban!
J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától
Csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását
Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük
J.D. Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
A Fidesz vállalta és megcsinálta: 15 éve tart a béremelési program, uniós élmezőnyben a magyar adat
Orbán Viktor: A határon túli magyarok kezében is ott van a nemzetünk sorsáról szóló döntés
Szijjártó Péter: Nincs olyan józanul gondolkodó magyar, aki támogatná a leválást az orosz energiáról - videóval
Kocsis Máté: Kijev nagyon nagy erőkkel van jelen a magyar választási kampányban
Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)