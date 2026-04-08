Lázár János: a legfontosabb választás következik
A Fidesz vállalta és megcsinálta: 15 éve tart a béremelési program, uniós élmezőnyben a magyar adat
Mintegy hétszázezer család jövedelmét érintette közvetlenül a minimálbért és a garantált bérminimumot érintő legutóbbi intézkedés. Ugyan már ismert, hogy a kormány új vállalása szerint a következő ciklusra az egymillió forintos átlagbér elérése a cél, ami illik az eddigi bérpolitika folytatásába. Idén január elsejétől a minimálbér tizenegy százalékkal 322 800 forintra, a garantált bérminimum hét százalékkal 373 200 forintra emelkedett, miután hosszú hónapok tárgyalásait követően 2025 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel közösen írta alá az erről szóló megállapodást.
Tizenöt éve folyamatos az átlagbér növekedése, cél az 1 milliós álomhatár
Az egyezség megkötése nem volt egyszerű. Ugyanis 2024-ben hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkaadók és a szakszervezetek, ám ez fenntarthatatlanná vált a tervezettől elmaradó gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt, a vállalkozások ezért kényelmetlen helyzetbe kerültek. Mindezek ellenére az újratárgyalás kompromisszuma is két számjegyű minimálbér-emelést hozott:
- 2010-ben a minimálbér havi 73 500, a garantált bérminimum 89 500 forint volt,
- 2025-ben a minimálbér 290 800, a garantált bérminimum 348 800 forint volt,
- 2026-ban a minimálbér 322 800, a garantált bérminimum 373 200 forint.
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár a legfrissebb kereseti adatokat ismertetve a minap közölte: az átlagbér 840 ezer forintra emelkedett. Orbán Viktor a februári évértékelő beszédében úgy fogalmazott, a következő kormányzati ciklusban el akarják érni az egymillió forintos átlagbért.
A magyar bérek az uniós élmezőnybe emelkedett az adópolitikának köszönhetően
Az adatokból jól látszik, hogy az elmúlt 16 évben az Eurostat adatai alapján a minimálbér és a garantált bérminimum is több mint 4 és félszeresére nőtt, ami természetesen az átlagbér folyamatos növekedését is maga után vonta. Ráadásul mindez az Európai Unióban az egyik legnagyobb arányú növekedés. A lassuló európai gazdasági környezet ellenére a magyar bérek reálértéken is két számjegyű ütemben nőttek, miközben a foglalkoztatási ráta négy százalékponttal haladja meg az uniós átlagot.
A nagyobb képet tekintve azonban lényegesebb, hogy az emelkedő számokhoz hozzájárult Európa legnagyobb adócsökkentése is, amelynek eredményeként
- a nettó átlagkereset januárban 28 százalékkal, 585 ezer forintra nőtt,
- a nettó mediánkereset pedig 12,5 százalékkal 420 ezer forintra emelkedett,
vagyis egyre több pénz marad a családok zsebében. A kormány által kitűzött egymillió forintos bruttó átlagbér a Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint 2028-ra teljesülhet.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
+Ez is érdekelheti
