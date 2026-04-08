A Fidesz vállalta és megcsinálta: 15 éve tart a béremelési program, uniós élmezőnyben a magyar adat

Mintegy hétszázezer család jövedelmét érintette közvetlenül a minimálbért és a garantált bérminimumot érintő legutóbbi intézkedés. Ugyan már ismert, hogy a kormány új vállalása szerint a következő ciklusra az egymillió forintos átlagbér elérése a cél, ami illik az eddigi bérpolitika folytatásába. Idén január elsejétől a minimálbér tizenegy százalékkal 322 800 forintra, a garantált bérminimum hét százalékkal 373 200 forintra emelkedett, miután hosszú hónapok tárgyalásait követően 2025 decemberében Orbán Viktor miniszterelnök a munkaadók és a munkavállalók képviselőivel közösen írta alá az erről szóló megállapodást.

A KSH adatai alapján rekordmagasságban van Magyarországon a nettó átlagbér összege

Fotó: Shutterstock

Tizenöt éve folyamatos az átlagbér növekedése, cél az 1 milliós álomhatár

Az egyezség megkötése nem volt egyszerű. Ugyanis 2024-ben hároméves bérmegállapodást kötöttek a munkaadók és a szakszervezetek, ám ez fenntarthatatlanná vált a tervezettől elmaradó gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt, a vállalkozások ezért kényelmetlen helyzetbe kerültek. Mindezek ellenére az újratárgyalás kompromisszuma is két számjegyű minimálbér-emelést hozott: