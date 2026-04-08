Szijjártó Péter: Nincs olyan józanul gondolkodó magyar, aki támogatná a leválást az orosz energiáról - videóval

Brüsszel és a Tisza Párt ragaszkodik az orosz energiáról való leváláshoz – emlékeztetett Szijjártó Péter az Egyenes beszéd adásában. A külügyminiszter felidézte: általában az összes orosz energiacéget fel akarják tenni a szankciós listára, ami komoly következményekkel járna Magyarország energiaellátására nézve.



A tárcavezető példaként említette a Gazpromot, a Lukoilt és a Roszatomot. Amennyiben ezek a cégek felkerülnének a szankciós listára, az a gázszállítás és a nukleáris fűtőanyag-ellátás ellehetetlenülését is jelentené – hangsúlyozta.

Felvetette: ha például a Roszatom nem tudna fűtőelemet szállítani a paksi atomerőműnek, veszélyeztetné a hazai energiaellátást. A Gazprom szankcionálása esetén a gázellátás is megszakadhatna, ami a fűtést és a melegvíz-ellátást is érintené.

Ilyen helyzetben mit mondanának a választók, miként értékelnék az Európai Unió döntését? – mutatott rá a miniszter.