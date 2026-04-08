Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

„Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá a miniszterelnök.
2026. április 08., szerda 08:52
Orbán Viktor szerda reggel üzenetet küldött a határontúli magyaroknak, amelyben hangsúlyozta: a magyar nemzet fontos döntés előtt áll.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, „határon innen és határontúl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa.

A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az Önök kezében is:  arra buzdítom Önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket.

Orbán Viktor azzal folytatta, hogy „ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá.

Minden szavazat számít

Végül a kormányfő leszögezte, hogy minden szavazat számít, mivel egyetlen szavazaton is múlhat merre fordul Magyarország.

Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz-KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

– zárta üzenetét Orbán Viktor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:


Forrás: Mandiner / Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

