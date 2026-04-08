Lázár János: a legfontosabb választás következik
Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)
Orbán Viktor szerda reggel üzenetet küldött a határontúli magyaroknak, amelyben hangsúlyozta: a magyar nemzet fontos döntés előtt áll.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, „határon innen és határontúl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa.
A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az Önök kezében is: arra buzdítom Önöket, hogy éljenek a szavazati jogukkal és védjük meg a 16 év alatt elért közös eredményeinket.
Orbán Viktor azzal folytatta, hogy „ne hagyjuk, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programjainknak. Ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az Önök szavazati jogát, és ne engedjük, hogy szétválasszák azt, ami éppen összenő a Kárpát-medencében” – húzta alá.
Minden szavazat számít
Végül a kormányfő leszögezte, hogy minden szavazat számít, mivel egyetlen szavazaton is múlhat merre fordul Magyarország.
Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz-KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!
– zárta üzenetét Orbán Viktor.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Forrás: Mandiner / Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
J. D. Vance az Indexnek: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap
Orbán Viktor: találkozunk Sopronban!
J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától
Csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását
Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük
J.D. Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
Szijjártó Péter: az Atlanti-óceán túloldaláról is jól látszik, hogy beavatkoznak a magyar választásokba
A Fidesz vállalta és megcsinálta: 15 éve tart a béremelési program, uniós élmezőnyben a magyar adat
Orbán Viktor: A határon túli magyarok kezében is ott van a nemzetünk sorsáról szóló döntés
Szijjártó Péter: Nincs olyan józanul gondolkodó magyar, aki támogatná a leválást az orosz energiáról - videóval
Kocsis Máté: Kijev nagyon nagy erőkkel van jelen a magyar választási kampányban