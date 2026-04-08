Orbán Viktor: A határon túli magyarok kezében is ott van a nemzetünk sorsáról szóló döntés

A magyar nemzet fontos döntés előtt áll. Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa – emlékeztetett új videójában Orbán Viktor. A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is – hangsúlyozta a miniszterelnök. Üzenetében arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, hogy együtt megvédhessék a tizenhat év alatt elért közös eredményeket.

Orbán Viktor számít a határon túli magyarok támogatására

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: minden magyar felelős minden magyarért

A miniszterelnök úgy véli, nem szabad hagyni azt, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programoknak: