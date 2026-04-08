Lázár János: a legfontosabb választás következik
Orbán Viktor: A határon túli magyarok kezében is ott van a nemzetünk sorsáról szóló döntés
A magyar nemzet fontos döntés előtt áll. Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa – emlékeztetett új videójában Orbán Viktor. A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is – hangsúlyozta a miniszterelnök. Üzenetében arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, hogy együtt megvédhessék a tizenhat év alatt elért közös eredményeket.
Orbán Viktor: minden magyar felelős minden magyarért
A miniszterelnök úgy véli, nem szabad hagyni azt, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programoknak:
- ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az önök szavazati jogát,
- ne engedjük, hogy szétválasszák, ami éppen összenő a Kárpát-medencében.
A miniszterelnök kifejtette, hogy minden magyar felelős minden magyarért, minden szavazat számít, és akár egyetlen szavazaton is múlhat, merre fordul Magyarország.
Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz–KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
– zárta videóüzenetét Orbán Viktor.
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
+Ez is érdekelheti
J. D. Vance az Indexnek: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap
Orbán Viktor: találkozunk Sopronban!
J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától
Csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását
Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük
J.D. Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
Szijjártó Péter: az Atlanti-óceán túloldaláról is jól látszik, hogy beavatkoznak a magyar választásokba
A Fidesz vállalta és megcsinálta: 15 éve tart a béremelési program, uniós élmezőnyben a magyar adat
Szijjártó Péter: Nincs olyan józanul gondolkodó magyar, aki támogatná a leválást az orosz energiáról - videóval
Kocsis Máté: Kijev nagyon nagy erőkkel van jelen a magyar választási kampányban
Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)