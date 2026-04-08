Orbán Viktor: A határon túli magyarok kezében is ott van a nemzetünk sorsáról szóló döntés

Orbán Viktor és a Fidesz arra készül, hogy újabb megbízást kap a magyar néptől
A miniszterelnök arra buzdította közösségi oldalán megjelent videójában a határon túli magyarokat, hogy éljenek szavazati jogukkal. Orbán Viktor szerint ez azért nagyon fontos, hogy megmaradhassanak a 16 év alatt elért közös eredmények, a határon túli magyarság megmaradásáért indított programok.
2026. április 08., szerda 09:31
A magyar nemzet fontos döntés előtt áll. Határon innen és határon túl olyan veszélyekkel és válságokkal kell szembenéznünk, amelyre régen nem volt példa – emlékeztetett új videójában Orbán Viktor. A nemzetünk sorsáról szóló döntés ott van az önök kezében is – hangsúlyozta a miniszterelnök. Üzenetében arra buzdította a határon túli magyarokat, hogy éljenek a szavazati jogukkal, hogy együtt megvédhessék a tizenhat év alatt elért közös eredményeket.

Orbán Viktor számít a határon túli magyarok támogatására
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor: minden magyar felelős minden magyarért

A miniszterelnök úgy véli, nem szabad hagyni azt, hogy véget vessenek a határon túli magyarság megmaradásáért indított programoknak: 

  • ne hagyjuk, hogy bárki megkérdőjelezze az önök szavazati jogát, 
  • ne engedjük, hogy szétválasszák, ami éppen összenő a Kárpát-medencében.

A miniszterelnök kifejtette, hogy minden magyar felelős minden magyarért, minden szavazat számít, és akár egyetlen szavazaton is múlhat, merre fordul Magyarország.

Ezért kérem, ismét támogassák a Fidesz–KDNP-t. Mi vagyunk a biztos választás egy bizonytalan világban. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!

– zárta videóüzenetét Orbán Viktor.

