J. D. Vance az Indexnek: Ezért nyeri meg Orbán Viktor a választást vasárnap
Lázár János: a legfontosabb választás következik
A húsvéti ünnepek múltával a Lázárinfó Expressz újult erővel járja az országot, kedden öt helyszínre látogatott el. Lázár János reggel Berettyóújfalun kezdett, utána jött Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és végül Hangony. Az építési és közlekedési miniszter személyesen és a helyi Fidesz-irodákban telefonon keresztül is kérte a lakosokat, hogy április 12-én szavazzanak a Fideszre.
Lázár János mindenkit arra kért, hogy menjenek el szavazni
A Lázárinfó szerdán is folytatódik, Lázár János ma hat településre látogat el. A tárcavezető
- tíz órakor Kiskunhalason kezdett,
- délben Nagybaracska,
- 14.30-kor Attala,
- 15.45-kor Nagyberki következik,
- 17.15-kor Kadarkútra,
- 19.30-kor Pécsre érkezik.
A fideszes miniszter szerint nagyon fontos választás előtt állunk, hiszen most elég nagy a tét.
Nem dőlhet senki hátra, nem bízhatja el magát, nincs lefutott mérkőzés
– mondta el Lázár János.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
Orbán Viktor: találkozunk Sopronban!
J. D. Vance Budapesten: a nemzetközi sajtó hangos az amerikai alelnök látogatásától
Csak a Fidesztől várják a rezsicsökkentés fenntartását
Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük
J.D. Vance jött, látott – és eldöntötte a valóságok Magyarországon zajló csatáját
Szijjártó Péter: az Atlanti-óceán túloldaláról is jól látszik, hogy beavatkoznak a magyar választásokba
A Fidesz vállalta és megcsinálta: 15 éve tart a béremelési program, uniós élmezőnyben a magyar adat
Orbán Viktor: A határon túli magyarok kezében is ott van a nemzetünk sorsáról szóló döntés
Szijjártó Péter: Nincs olyan józanul gondolkodó magyar, aki támogatná a leválást az orosz energiáról - videóval
Kocsis Máté: Kijev nagyon nagy erőkkel van jelen a magyar választási kampányban
Egy szavazaton is sok múlhat – fontos üzenetet küldött a határontúli magyaroknak Orbán Viktor (VIDEÓ)