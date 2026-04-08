Lázár János: a legfontosabb választás következik

A Lázárinfó Expressz tovább robog. Lázár János kedden öt helyen járt, szerdán pedig hat településre látogat el a kampányhajrában.
2026. április 08., szerda 11:53
A húsvéti ünnepek múltával a Lázárinfó Expressz újult erővel járja az országot, kedden öt helyszínre látogatott el. Lázár János reggel Berettyóújfalun kezdett, utána jött Létavértes, Nyírbogát, Sajószentpéter és végül Hangony. Az építési és közlekedési miniszter személyesen és a helyi Fidesz-irodákban telefonon keresztül is kérte a lakosokat, hogy április 12-én szavazzanak a Fideszre.

Lázár János szerdai kampánykörútjának az állomásai
Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Lázár János mindenkit arra kért, hogy menjenek el szavazni

A Lázárinfó szerdán is folytatódik, Lázár János ma hat településre látogat el. A tárcavezető 

  • tíz órakor Kiskunhalason kezdett, 
  • délben Nagybaracska, 
  • 14.30-kor Attala, 
  • 15.45-kor Nagyberki következik, 
  • 17.15-kor Kadarkútra, 
  • 19.30-kor Pécsre érkezik.

A fideszes miniszter szerint nagyon fontos választás előtt állunk, hiszen most elég nagy a tét

Nem dőlhet senki hátra, nem bízhatja el magát, nincs lefutott mérkőzés

– mondta el Lázár János.

 

 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

