Lázár János: a legfontosabb választás következik
Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük
Videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben J. D. Vance amerikai alelnök a magyarországi választási kampányról és a kampányba való külső beavatkozásról beszél.
A felvételen az alelnök úgy fogalmaz:
ami ebben az országban történt, ami a választási kampány közepette zajlott, az az egyik legrosszabb példája a külföldi választási beavatkozásnak, amit valaha láttam vagy akár csak olvastam róla.
J. D. Vance a videóban arról is beszél, hogy „a brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarország gazdaságát”, valamint „megpróbálták csökkenteni Magyarország energiafüggetlenségét” és „növelni a magyar fogyasztók költségeit”.
Az amerikai alelnök hangsúlyozta: a választóknak nem azt kellene mérlegelniük, hogy ki Európa-párti, hanem azt, hogy „ki áll a magyar emberek mellett”.
A felvételen J. D. Vance arról is beszél, hogy tapasztalatai szerint Orbán Viktor „rendkívül határozottan képviseli Magyarország érdekeit”, és kijelenti: „azért vagyok itt, hogy segítsem őt ebben a kampányidőszakban”.
Hozzátette, hogy a megbeszéléseik során nem politikai kérdésekről, hanem arról egyeztettek, mire van szüksége a magyar embereknek, és „öt dolgot soroltak fel”, amelyek az együttműködés és a jólét erősítését szolgálhatják.
Ez az a fajta vezetés, amelyre szükség van
– fogalmazott az amerikai alelnök.
Orbán Viktor a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta:
Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük. Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is. Ezért is a Fidesz a biztos választás!
Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
