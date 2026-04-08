Orbán Viktor: Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük

Orbán Viktor videót osztott meg a Facebookon, melyben J. D. Vance a magyar választási kampányba való külső beavatkozásról beszélt. Az amerikai alelnök támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt, aki a felvételhez azt írta: „Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük.”
Videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben J. D. Vance amerikai alelnök a magyarországi választási kampányról és a kampányba való külső beavatkozásról beszél.

A felvételen az alelnök úgy fogalmaz:

ami ebben az országban történt, ami a választási kampány közepette zajlott, az az egyik legrosszabb példája a külföldi választási beavatkozásnak, amit valaha láttam vagy akár csak olvastam róla.


J. D. Vance a videóban arról is beszél, hogy „a brüsszeli bürokraták megpróbálták tönkretenni Magyarország gazdaságát”, valamint „megpróbálták csökkenteni Magyarország energiafüggetlenségét” és „növelni a magyar fogyasztók költségeit”.

Az amerikai alelnök hangsúlyozta: a választóknak nem azt kellene mérlegelniük, hogy ki Európa-párti, hanem azt, hogy „ki áll a magyar emberek mellett”.

A felvételen J. D. Vance arról is beszél, hogy tapasztalatai szerint Orbán Viktor „rendkívül határozottan képviseli Magyarország érdekeit”, és kijelenti: „azért vagyok itt, hogy segítsem őt ebben a kampányidőszakban”.

Hozzátette, hogy a megbeszéléseik során nem politikai kérdésekről, hanem arról egyeztettek, mire van szüksége a magyar embereknek, és „öt dolgot soroltak fel”, amelyek az együttműködés és a jólét erősítését szolgálhatják.

Ez az a fajta vezetés, amelyre szükség van

– fogalmazott az amerikai alelnök.

Orbán Viktor a videóhoz fűzött bejegyzésében azt írta:

Mi mindig Magyarország érdekeit képviseljük. Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos

 

 

 

