Orbán Viktor: találkozunk Sopronban!

Ráfordultunk a célegyenesre – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor szerdán Sopronban folytatja országjárását a vasárnapi országgyűlési választás előtti kampányhajrában, melynek végállomása szombaton, Budapesten lesz.
2026. április 08., szerda 11:17
Ma folytatódik a kormányfő hatalmas tömegeket vonzó országjárása, amely a kampány hajrájában újabb állomásokkal erősít rá a vasárnapi országgyűlési választás előtti mozgósításra. Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Ráfordultunk a célegyenesre! Ma 18 órakor Sopronban találkozunk az országjáró nagygyűlésen. Ne hagyd ki!

Szerdán Sopronban folytatódik Orbán Viktor országjárása
Fotó: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

Orbán Viktor mindenki támogatására számít április 12-én

A miniszterelnök a választókat részvételre buzdította, hangsúlyozva: „Mutassuk meg együtt, hogy a Fidesz a biztos választás!” Arra is felhívta a figyelmet, hogy április 12-én a kormánypárt támogatását kérik. Orbán Viktor országjárásának hátralévő állomásai:

  • április 8. 18 óra, Sopron, Fő tér,
  • április 9. 18 óra, Debrecen, Dósa nádor tér,
  • április 10. 18 óra, Székesfehérvár, Városház tér,
  • április 11. 19 óra, Budapest, Szentháromság tér.

 

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

