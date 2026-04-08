Nem akárkinek a karjaiban videózták Gelencsér Timit, mutatjuk a romantikus jelenetet

Mint azt megírtuk, négy év kihagyás után visszatért a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary.

A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát már két hete nyomon követhetik a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett.

A csapat amint megérkezett Dominikára, nem volt sok idejük kiheverni a hosszú repülőút fáradalmait, ugyanis már indult is a hajsza, kezdődött a forgatás.

Ez mind a versenyzőknek, mind pedig a műsorvezetőknek megterhelő a nagy melegben. Azonban akadnak pihenők és jutalmak is. Míg a Bajnokok a tengeren banánozva lazultak le a futamok után, addig Gelencsér Timinek látogatója érkezett.

Párja, Matyi lepte meg kedvesét, a felhőtlen közös pillanatokat pedig meg is örökítették.