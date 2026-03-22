Gelencsér Timi bombaformában, így készül az Exatlon debütálására

Mint azt megírtuk, négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary.

A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. Az évad végén pedig kiderül, hogy melyik női és férfi versenyző emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat.

A csapat nemrég érkezett meg Dominikára, ám nem volt sok idejük kiheverni a hosszú repülőút fáradalmait, ugyanis már indult is a hajsza, kezdődött a forgatás. A minap egy kis ízelítőt is kaptak a nézők, melyből a játékosok pazar villájára is fény derült.

Gelencsér Timi már izgatottan várja az idei évadot, legutóbbi Instagram-posztja szerint még rápihen a kezdésre egy pálmafa tövében. A bombaformában lévő képernyős már visszaszámol.