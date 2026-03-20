Magyarok költöztek be egy káprázatos villába Dominikán - Ön sejti, hogy kik?
Mint azt megírtuk, négy év kihagyás után visszatér a TV2 legendás sport-realityje, az Exatlon Hungary.
A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. Az évad végén pedig kiderül, hogy melyik női és férfi versenyző emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat.
A csapat nemrég érkezett meg Dominikára, ám nem volt sok idejük kiheverni a hosszú repülőút fáradalmait, ugyanis már indult is a hajsza, kezdődött a forgatás. A minap egy kis ízelítőt is kaptak a nézők, melyből a játékosok pazar villájára is fény derült.
Egy-egy jelenetben viszont már az akadálypályákon küzdő Bajnokok és Kihívók is feltűnnek.
Palik László szerint ez lehet minden idők legkeményebb évada.
A műsor hétfő este 20.00 órakor startol a TV2-n!
Átadták az idei Televíziós Újságírók Díját: a TV2 hét kategóriában győzedelmeskedett
Csipes Tamara kettős mércéje: bírál, miközben a rendszer egyik legnagyobb nyertese
Egy apró változtatás, ami sorsfordító lehet a társkeresésben
A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik
Megmutatta Szandi, hogyan edz egy leendő nagymama
Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?
Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban
Fogós feladvány: Ön tudja mi ez a lyuk a laptopokon?
Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor
Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart