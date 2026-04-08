Vérlázító eset: Feszítővassal vertek össze egy ételfutárt az utcán – Videó
Brutális agresszió áldozata lett egy ételfutár kedden Romániában, fényes nappal a kolozsvári Tóköz városrészben – számolt be román források alapján az erdélyi Maszol.ro.
A közzétett felvételen látható, hogy egy autója mellett álló sofőr feszítővasat szorongatott a kezében, miközben hevesen gesztikulálva keresetlen szavakat intézett a kiszállító felé. Egy ponton annyira eldurrant a fenyegetőző férfi agya, hogy a pajszerrel több ütést is mért vitapartnerére.
Egy éppen arra járó nő megpróbálta hűteni a kedélyeket és visszafogni az indulatos autóst, aki miután visszaült a kocsijába, kis híján még el is gázolta a futárt. Végül a kihordó a saját lábán távozott a helyszínről, de nem tudni, milyen sérülései lehetnek.
A történtek kiváltó oka egyelőre ismeretlen, de a kolozsvári rendőrség eljárást indított az ügyben.
