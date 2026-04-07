Rendkívüli helyzetet hirdettek, miután három ház porig égett egy településen
Súlyos tűzeset rázta meg a szlovákiai Poša községet – számolt be róla kedden a parameter.sk. A lángok három családi házat pusztítottak el, 18 ember egyik pillanatról a másikra fedél nélkül maradt.
A tűz hétfőn, nem sokkal 17 óra után keletkezett a helyi romatelepen. A gyorsan terjedő lángok végül három ingatlant semmisítettek meg teljesen.
A történtek után a helyi hatóságok rendkívüli helyzetet hirdettek ki, amely április 6-án 18:30-tól lépett érvénybe. Az intézkedés célja, hogy összehangolják a mentési és segélyezési munkálatokat, valamint biztosítsák a bajba jutott családok alapvető ellátását.
A szerencsétlenségben senki sem sérült meg, mindössze egy ember szorult ellátásra légzési problémák miatt.
A károsultak az első éjszakát rokonoknál és ismerősöknél töltötték, miközben a helyi önkormányzat megkezdte az ideiglenes elhelyezés megszervezését.
A helyi lakosok jelentős anyagi segítséget nyújtottak a lakásukat elvesztett családoknak
– mondta Peter Matta, a község polgármestere. Hozzátette, hogy a falubeliek gyorsan biztosítottak ágyakat és más alapvető szükségleti dolgokat.
A közösség most azon dolgozik, hogy a lángok után maradt romok helyén újra biztonságot és otthont teremtsen az érintettek számára.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
