Rendkívüli helyzetet hirdettek, miután három ház porig égett egy településen

Súlyos tűzeset rázta meg a szlovákiai Poša községet – számolt be róla kedden a parameter.sk. A lángok három családi házat pusztítottak el, 18 ember egyik pillanatról a másikra fedél nélkül maradt.

A tűz hétfőn, nem sokkal 17 óra után keletkezett a helyi romatelepen. A gyorsan terjedő lángok végül három ingatlant semmisítettek meg teljesen.

A történtek után a helyi hatóságok rendkívüli helyzetet hirdettek ki, amely április 6-án 18:30-tól lépett érvénybe. Az intézkedés célja, hogy összehangolják a mentési és segélyezési munkálatokat, valamint biztosítsák a bajba jutott családok alapvető ellátását.