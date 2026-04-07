Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált

Orbán Viktor felidézte: amerikai alelnök utoljára 30 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem volt itt ilyen magas rangú látogató az Egyesült Államokból. Kiemelte: Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben.



Úgy értékelt, különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani. A kormányfő kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket - mint mondta - Magyarország mindig is támogatott.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Ennek fényében különösen üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntését, amellyel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást másik országok politikai folyamataiba - fogalmazott.