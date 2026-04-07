Orbán Viktor: Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált
Trump elnök úrnak és Vance alelnök úrnak köszönjük, hogy kiálltak Magyarország mellett. Az Egyesült Államok a világ legerősebb országa, és ők ma a szövetségeseink, Magyarország békéje és biztonsága így garantált - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök J.D. Vance-szel, az Amerikai Egyesült Államok alelnökével közösen tartott sajtótájékoztatóján kedden Budapesten.
2026. április 07., kedd 15:45
Frissítve: 2026. április 07., kedd 15:57
Orbán Viktor felidézte: amerikai alelnök utoljára 30 éve járt Magyarországon, és 20 éve nem volt itt ilyen magas rangú látogató az Egyesült Államokból. Kiemelte: Donald Trump megválasztásával aranykor köszöntött be a magyar-amerikai kapcsolatokban, 2025 a rekordok éve volt a gazdasági együttműködésben. 


Úgy értékelt, különösen fontos a magyar-amerikai energetikai együttműködés, amely nélkül nem lehetne Magyarország energiabiztonságát garantálni és a rezsicsökkentést fenntartani. A kormányfő kitért az Egyesült Államok békeerőfeszítéseire is, amelyeket - mint mondta - Magyarország mindig is támogatott. 


Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországon szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a választásokba. Ennek fényében különösen üdvözöljük az Egyesült Államok elnökének döntését, amellyel megszüntette az amerikai pénzügyi beavatkozást másik országok politikai folyamataiba - fogalmazott.

A magyar kormányfő az amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta: J.D. Vance-szel beszéltek az orosz-ukrán háborúról. Ezt fájdalmas témának nevezte, hangsúlyozva, hogy két keresztény ország háborújáról van szó, ráadásul Európa területén. 

Kiemelte: mindig is nagyra becsülte az Amerikai Egyesült Államok elnökét, hogy az első pillanattól kezdve ezt a két dimenziót tartotta a legfontosabbnak és a korábbi elnökkel szemben egyértelműen a béke mellett van. 


Arra is felhívta a figyelmet: az orosz-ukrán háborúban magyarok is meghalnak, hiszen Ukrajna mai területén számos magyar ember él, "akiket besoroznak, gyakran brutális kényszerítő körülmények közepette elviszik őket és meghalnak". 

Emlékeztetett: korábban Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte, hogy legyen békecsúcs az Egyesült Államok és Oroszország között, és helyszínnek Budapestet javasolta. Magyarország erre igent mondott, a békecsúcsnak technikai előkészítését mind az Egyesült Államok, mind pedig Oroszország elnökével megtárgyalta - tette hozzá. 

Magyarország most is készen áll arra, hogyha az Egyesült Államok és az oroszok úgy gondolják, hogy kettőjük között egy békecsúcsra van szükség, akkor Budapest ennek a találkozónak továbbra is örömmel ad helyszínt és áll rendelkezésre

- fogalmazott.

A magyar kormányfőt az amerikai alelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón arról kérdezték, hogy mi lesz Európával, azon belül Magyarországgal, miután sem Oroszországból, sem a Közel-Keletről nem érkezik olaj. 

Orbán Viktor azt mondta: nem akarja eltitkolni, hogy a magyar helyzet nehéz. Emlékeztetett: az ukránok először még 2022 végén blokád alá vették az Oroszországból Magyarországra gázt szállító vezetéket, de - folytatta - ezt még sikerült kivédeni a Török Áramlat gázvezetékkel.

Majd most, nem sokkal a választások előtt, szerintem a választásokkal összefüggésben és egy ukránpárti kormány esélyének megteremtése érdekében lezárták, blokád alá vették olajvezetékünket is, azt az olajvezetéket, ami a magyar gazdaság köldökzsinórja

- tette hozzá. Hangsúlyozta: ebben a helyzetben el kell látni a magyar gazdaságot és a magyar fogyasztókat üzemanyaggal és energiával, és rá kell kényszeríteni az ukránokat arra, hogy nyissák meg a vezetéket. 

Nekünk erre van egy tervünk, ezt a tervet lépésről lépésre hajtjuk végre, és a végén meggyőződésem, hogy miután a nemzeti erők megnyerik Magyarországon a választást, az ukránoknak nem marad más választásuk, mint hogy feladják az olajblokádot és újra megindítsák a Barátság olajvezetéket, és Magyarország visszatérhet a normális gazdasági működés keretei közé

- jelentette ki, hozzátéve, "így lesz ez".


J.D. Vance biztos Orbán Viktor győzelmében

Biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor győzni fog. Ez a terv

 - szögezte le J. D. Vance. 

Az amerikai alelnök közölte, bárki nyerje is a vasárnapi országgyűlési választásokat, az Egyesült Államok mindenkivel együtt fog működni.

Budapest lenne a legjobb hely arra, hogy a szembenálló felek vezetői tárgyalóasztalhoz üljenek, mert a magyar vezetés megmutatta, hogy államférfiként áll a helyzethez, és erőfeszítéseket tett a béketeremtés érdekében - jelentette ki J. D. Vance.

Hangsúlyozta: Orbán Viktor mindenkinél többet segített az amerikai vezetésnek megérteni, hogy mit szeretne Ukrajna és mit Oroszország, hogy békét lehessen kötni az ukrajnai háborúban. 

Vance elmondta: az Egyesült Államok is azt akarja, hogy a háború véget érjen, és ehhez nem pódiumokon mikrofonba nyilatkozó politikusokra van szükség, miközben mások gyerekei mennek a frontra, és halnak meg, hanem folyamatos és következetes diplomáciai erőfeszítések kellenek.

Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

