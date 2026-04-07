Felfoghatatlan tragédia: Két hónapos csecsemő halála miatt indult nyomozás

Megrázó ügyben indított nyomozást a rendőrség egy két hónapos csecsemő halála miatt – számolt be kedden a maszol.ro.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy mi vezethetett a kisfiú halálához, azonban már felmerült a gyanú, hogy az apa okozhatta a tragédiát. A rendelkezésre álló információk szerint

a férfit zavarta a gyermek sírása, ezért erősen megrázhatta.

Jelenleg is folyamatban van a bizonyítékok összegyűjtése, valamint szakértői vizsgálatokat végeznek a pontos körülmények tisztázására.