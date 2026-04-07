Felfoghatatlan tragédia: Két hónapos csecsemő halála miatt indult nyomozás

Döbbenetes gyanú merült fel.
2026. április 07., kedd 15:32
Megrázó ügyben indított nyomozást a rendőrség egy két hónapos csecsemő halála miatt – számolt be kedden a maszol.ro.

A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy mi vezethetett a kisfiú halálához, azonban már felmerült a gyanú, hogy az apa okozhatta a tragédiát. A rendelkezésre álló információk szerint

a férfit zavarta a gyermek sírása, ezért erősen megrázhatta.

Jelenleg is folyamatban van a bizonyítékok összegyűjtése, valamint szakértői vizsgálatokat végeznek a pontos körülmények tisztázására.

Az ügy március 31-én indult, miután a csecsemő életét vesztette, vélhetően a bántalmazás következtében.

A tragédia nemcsak a kisfiút érintette: három testvérét is kiemelték a családból. A hatóságok azonnal értesítették a gyermekvédelmi szerveket, és intézkedtek a kicsik biztonságba helyezéséről.

Sürgősségi elhelyezést rendeltek el egy hivatásos nevelőszülőnél

-    közölték a gyermekvédelmi hatóság képviselői.

A szakemberek jelenleg átfogó vizsgálatot végeznek annak érdekében, hogy megállapítsák, a gyerekek visszatérhetnek-e valaha a családjukhoz.

A gyermek apját 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

