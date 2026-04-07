Elege lett abból, ahogy ránéz, ezért megölte a volt élettársát

Elege lett abból, ahogy ránéz, ezért megölte a volt élettársát
A nő új házassága sem tetszett a férfinak.
Egy 49 éves egyesült államokbeli férfi, Fairley Napier meggyilkolta gyermekei anyját, Campbell-Smith-t, és az egyik gyerekének azt mondta, hogy azért tette, mert unta, ahogy az áldozat „ránéz” - közölte a lawandcrime.

Az áldozat eltűnését 2024. január 4-én jelentették be, ahol az egyik gyerek azt mondta a rendőröknek, hogy a tettes elmondta neki, hogy megölte az anyját. 

A nő elszenesedett maradványait két nappal később találták meg a tettes kiégett autójában.

Mint kiderült, a gyilkos évekig viharos kapcsolatban élt áldozatával, akivel két közös gyermekük is született. A végezetes napon elcsábította a nőt egy parkolóba, lelőtte, majd egy csákánnyal feldarabolta a testét, amit végül felgyújtott.


Amikor a közös gyermekük közölte, hogy nem találja az anyukáját, az apuka felajánlotta, hogy segít neki megtalálni.

Az elkövető a bíróságon bevallotta, hogy azért ölte meg a nőt, mert az titokban újra házasodott. A férfi több gyanús eseménnyel is lebuktatta magát, ugyanis az áldozat eltűnése után négyszer váltott járművet, valamint vásárolt egy hagyományos mobiltelefont is.

A gyilkost április 1-jén bűnösnek találták gyilkosság, holttesttel való visszaélés, bizonyítékok meghamisítása és garázdaság vádjában; az ügyészség összesen 45 év börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Az ítélethirdetésre május 8-án kerül sor.

