Elege lett abból, ahogy ránéz, ezért megölte a volt élettársát

Egy 49 éves egyesült államokbeli férfi, Fairley Napier meggyilkolta gyermekei anyját, Campbell-Smith-t, és az egyik gyerekének azt mondta, hogy azért tette, mert unta, ahogy az áldozat „ránéz” - közölte a lawandcrime.

Az áldozat eltűnését 2024. január 4-én jelentették be, ahol az egyik gyerek azt mondta a rendőröknek, hogy a tettes elmondta neki, hogy megölte az anyját.

A nő elszenesedett maradványait két nappal később találták meg a tettes kiégett autójában.

Mint kiderült, a gyilkos évekig viharos kapcsolatban élt áldozatával, akivel két közös gyermekük is született. A végezetes napon elcsábította a nőt egy parkolóba, lelőtte, majd egy csákánnyal feldarabolta a testét, amit végül felgyújtott.