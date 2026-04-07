Hússzor megkéselte a közös lakásukból elköltöző nőt

A 26 éves nevadai Kennedi Oriti hússzor megszúrta a 28 éves Maurice Vanderhall-t, amikor a nő az elköltözés után visszament elköszönni – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, 2025. december 2-án egy családbarát segített költözködni a sértettnek, aki csak azért futott vissza a lakásba, hogy körbenézzen, hogy semmit nem hagyott-e ott, illetve, hogy elbúcsúzzon barátjától. Ezek után többször próbálta elérni a nőt, nem vette fel a telefont, így értesítette a rendőrséget.

Amikor a hatóságok megérkeztek a lakáshoz, a férfi arcán és nyakán több késszúrás nyoma volt, az áldozatot pedig vérbe fagyva találták meg. A gyilkos azt állította, hogy öngyilkosságot kísérelt meg, és megpróbálta felakasztani magát egy szekrényben. A nyomozók három különböző vérben ázott kést találtak a lakásban.

Az elkövető beismerte a gyilkosságot, március 17-én bűnösnek vallotta gyilkosságban. Ítélethirdetésére május 6-án kerül sor.