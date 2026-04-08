Németországban és Ausztriában egyre biztosabbak benne, hogy ki nyeri meg a választásokat Magyarországon – sajtóhír

A Frankfurter Rundschau cikke szerint hiába a „független” közvélemény-kutatók előrejelzése, reális esélye van a Fidesznek arra, hogy vasárnap megnyerje a magyarországi választásokat, és hasonló következtetésre jutott az Österreicher is.

A német portál azt írta,

egyáltalán nem biztos a kormányváltás, sőt, ugyanis a közvélemény-kutatások mára inkább politikai viták tárgyává váltak, ráadásul a bizonytalan szavazók döntése is meghatározó lesz a végeredményben.

Az osztrákok eközben arra hívják fel a figyelmet, hogy a választási rendszer miatt könnyen előfordulhat, hogy a listán kevesebb szavazatot kapó Fidesz tarthatja meg a hatalmat Magyarországon.



