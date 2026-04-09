Emberölés Császártöltésen, ketten öltek

Emberölés miatt nyomoz a rendőrség, ugyanis egy folyamatban lévő nyomozás közben felmerült a gyanú, hogy két férfi ölhette meg a Bács-Kiskun vármegyei császártöltési présház tulajdonosát – közölte a police.hu.

Mint kiderült, a két elkövetőt elfogták, kihallgatásuk már folyamatban van.

