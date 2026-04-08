Agyonverte lakótársát egy férfi Miskolcon, a lakás tulajdonosa talált a holttestre

Letartóztatásba került az a férfi, akit emberölés gyanújával vettek őrizetbe egy miskolci tragédia után – számolt be szerdán a birosag.hu.

A gyanúsított 2026. április 3-án éjszaka a Miskolc-Hejőcsaba városrész egyik társasházi lakásában brutálisan bántalmazott egy férfit.

A sértettet testszerte ütlegelte, különösen a fején és az arcán okozott súlyos sérüléseket, amelyek következtében a helyszínen életét vesztette.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – emberölés bűntettének megállapítására alkalmas

- fogalmaz a közlemény.