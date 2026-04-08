Agyonverte lakótársát egy férfi Miskolcon, a lakás tulajdonosa talált a holttestre

Az áldozatnak esélye sem volt a túlélésre.
2026. április 08., szerda 19:34
Letartóztatásba került az a férfi, akit emberölés gyanújával vettek őrizetbe egy miskolci tragédia után – számolt be szerdán a birosag.hu.

A gyanúsított 2026. április 3-án éjszaka a Miskolc-Hejőcsaba városrész egyik társasházi lakásában brutálisan bántalmazott egy férfit.

A sértettet testszerte ütlegelte, különösen a fején és az arcán okozott súlyos sérüléseket, amelyek következtében a helyszínen életét vesztette.

A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – emberölés bűntettének megállapítására alkalmas

-    fogalmaz a közlemény.

 

A Miskolci Járásbíróság a súlyos bűncselekmény miatt elrendelte a férfi letartóztatását. 

A döntést több tényező is indokolta: a hatóságok szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy szabadlábon befolyásolhatná a tanúkat.

A bíróság arra is kitért, hogy a férfi ellen már folyamatban van egy másik, erőszakos cselekmény miatt indított eljárás, életvitele pedig arra utal, hogy újabb bűncselekményt követhetne el.

A bíróság egy hónapra, 2026. május 6. napjáig elrendelte a terhelt letartóztatását, amely végzés végleges.

