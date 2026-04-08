Agyonverte lakótársát egy férfi Miskolcon, a lakás tulajdonosa talált a holttestre
Letartóztatásba került az a férfi, akit emberölés gyanújával vettek őrizetbe egy miskolci tragédia után – számolt be szerdán a birosag.hu.
A gyanúsított 2026. április 3-án éjszaka a Miskolc-Hejőcsaba városrész egyik társasházi lakásában brutálisan bántalmazott egy férfit.
A sértettet testszerte ütlegelte, különösen a fején és az arcán okozott súlyos sérüléseket, amelyek következtében a helyszínen életét vesztette.
A gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – emberölés bűntettének megállapítására alkalmas
- fogalmaz a közlemény.
A Miskolci Járásbíróság a súlyos bűncselekmény miatt elrendelte a férfi letartóztatását.
A döntést több tényező is indokolta: a hatóságok szerint fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy szabadlábon befolyásolhatná a tanúkat.
A bíróság arra is kitért, hogy a férfi ellen már folyamatban van egy másik, erőszakos cselekmény miatt indított eljárás, életvitele pedig arra utal, hogy újabb bűncselekményt követhetne el.
A bíróság egy hónapra, 2026. május 6. napjáig elrendelte a terhelt letartóztatását, amely végzés végleges.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Döbbenet, mi került a felszínre a Maconkai-víztározóból az éjszaka közepén, fotón a nógrádi óriás "szörny"
Elfogatóparancsot adtak ki, hátborzongató gyilkosság történt Budapesttől nem messze
Dráma egy vidéki sportcsarnokban, ijesztő felfedezést tettek az öltözőben
Aggasztó tünetek jelentkeztek egy balatoni fürdő vendégeinél, teljes körű ellenőrzést rendeltek el
Rémisztő betegség ütötte fel a fejét Borsodban – akár végzetes is lehet, ha nem kezelik
Káprázatos jelenség lesz látható a tavaszi égbolton
Jó tudni! Fontos határidő közeleg a választás előtt
Dühöngött egy utas a szolnoki pályaudvaron, fotókon a féktelen pusztítása
Rezsistop: Fontos határidőre figyelmeztet az MVM
Balesetet okozott egy ittas ámokfutó, üldözésekor egy rendőrt is veszélybe sodort
Egy kommentből rémálom lett – 42 milliót csaltak ki a férfitól