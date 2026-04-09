Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Németországban már a férfiak utazását is szabályoznák – készülnek a háborúra
A német védelmi minisztérium szóvivője elismerte: a 17 és 45 év közötti férfiak külföldi tartózkodásával kapcsolatos szabályozás mögött „elővigyázatossági intézkedések” állnak. Bár jelenleg nem szükséges külön engedély a hosszabb külföldi utakhoz, a jogszabályi háttér már lehetőséget ad arra, hogy ezt a jövőben szigorítsák - írta meg a Tagesschau.
A hivatalos magyarázat szerint a katonai szolgálat egyelőre önkéntes alapon működik. Ugyanakkor a minisztérium nem zárja ki, hogy ha romlik a biztonsági helyzet, vagy nem jelentkezik elegendő önkéntes, akkor részleges sorkatonaságot vezethetnek be – ehhez a Bundestag jóváhagyása szükséges.
„Elsősorban elővigyázatossági intézkedéseket teszünk. Konkrétan arra az esetre készülünk, ha a biztonsági helyzet romlana” – fogalmazott a szóvivő.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a német hadseregnek pontos képet kell kapnia arról, kik állnak rendelkezésre, és tartózkodnak-e hosszabb ideig külföldön a hadköteles férfiak. Egy ilyen nyilvántartási rendszer már korábban is létezett, de most ismét kiemelt szerepet kap.
Fontos részlet, hogy az új szabályozás már nem csak rendkívüli helyzetekre vonatkozik:
a törvényi lehetőség békeidőben is fennáll, még ha jelenleg automatikusan engedélyezettnek is tekintik a külföldi tartózkodásokat.
A német kormány nyáron értékeli majd, hogy elegendő-e az önkéntes jelentkezők száma. Ha nem, akkor megnyílhat az út a kötelező elemek, akár a részleges sorkatonaság előtt is.
