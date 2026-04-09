Bezárta az autóba, bedrogozta, majd megerőszakolta saját unokahúgát

2026. április 09., csütörtök 09:19
2026. április 09., csütörtök 09:19
Az Érdi Járási Ügyészség szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki az unokahúgának kábítószert adott, majd megerőszakolta - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

A többszörösen büntetett előéletű férfi egy pest vármegyei városban élt a családjával és az unokahúgával. Az elkővető 2022 májusában, hajnalban felébresztette a lányt és megkérte, hogy menjen el vele a barátnőjéhez. A kocsiban a férfi a sértett kérésére egy cigarettát adott a lánynak, aki nem tudta, hogy abban marihuána van; a lány rosszul lett, mire a vádlott amfetamint adott neki mondván, hogy majd attól jobban lesz.

A lány ki akart szállni a kocsiból, azonban a férfi nem engedte, bezárta az ajtókat, majd az autóval egy távolabbi helyre ment, ahol a hátsó ülésen megerőszakolta unokahúgát. A lány kiabált, ezért a vádlott abbahagyta a bántalmazást, majd kitette őt egy benzinkúton. A sértett otthon a szüleitől kért segítséget.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit szexuális erőszak bűntettével és kábítószer-kereskedelem vétségével vádolja, és vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni.

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra