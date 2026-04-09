Matteo Salvini üzent a magyaroknak

Az olasz patrióta politikus a Konnektivitás Barátai Alapítvány által kiadott magazinnak hangsúlyozta: Európának sürgősen irányt kell váltania az ukrajnai háború kezelésében, és a békét, valamint a párbeszédet kell előtérbe helyeznie - írta meg az MTI.

Az olasz kormányfő-helyettes méltatta Orbán Viktor álláspontját, amiért bátor és a nemzeti érdekeket képviselő politikát folytat. Salvini úgy véli, Magyarország és Olaszország közös érdeke a stabilitás, a jólét és a konfliktusok mielőbbi lezárása.

A patrióta politikus kiemelte a konnektivitás szerepét is, amely szerinte a blokkosodással szemben a gazdasági növekedés és a béke záloga.

Úgy látja, Magyarország politikája ezen a téren példaértékű, mivel a kormány elsődleges célja saját polgárainak jóléte és biztonsága.

Salvini egyúttal figyelmeztetett: az Európai Unió jelenlegi irányvonala - különösen a háborús retorika és egy esetleges közös európai hadsereg gondolata - növeli az eszkaláció kockázatát. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak kulcsszerepe van a patrióta erők megerősítésében.