Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Az olasz patrióta politikus a Konnektivitás Barátai Alapítvány által kiadott magazinnak hangsúlyozta: Európának sürgősen irányt kell váltania az ukrajnai háború kezelésében, és a békét, valamint a párbeszédet kell előtérbe helyeznie - írta meg az MTI.
Az olasz kormányfő-helyettes méltatta Orbán Viktor álláspontját, amiért bátor és a nemzeti érdekeket képviselő politikát folytat. Salvini úgy véli, Magyarország és Olaszország közös érdeke a stabilitás, a jólét és a konfliktusok mielőbbi lezárása.
A patrióta politikus kiemelte a konnektivitás szerepét is, amely szerinte a blokkosodással szemben a gazdasági növekedés és a béke záloga.
Úgy látja, Magyarország politikája ezen a téren példaértékű, mivel a kormány elsődleges célja saját polgárainak jóléte és biztonsága.
Salvini egyúttal figyelmeztetett: az Európai Unió jelenlegi irányvonala - különösen a háborús retorika és egy esetleges közös európai hadsereg gondolata - növeli az eszkaláció kockázatát. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak kulcsszerepe van a patrióta erők megerősítésében.
A ti választásotok a mi választásunk is - sok szerencsét!
- üzente.
A cikk elérhetősége: https://konnektivitasbaratai.hu/magazin/bejegyzes/matteo-salvini-a-ti-valasztasotok-a-mi-valasztasunk-is
Nyitókép: MTI/Soós Lajos
Elismerte egy ukrán politológus: Orbán Viktor kampánya jól halad és erős politikai stratéga
Vérlázító eset: Feszítővassal vertek össze egy ételfutárt az utcán – Videó
Szakadékba zuhant, szörnyethalt egy magyar turista Grönlandon
A német fiatalok a szabadságuk korlátozásától tartanak
Németországban és Ausztriában egyre biztosabbak benne, hogy ki nyeri meg a választásokat Magyarországon – sajtóhír
Donald Trump kéthetes tűzszünetet jelentett be
Most a történelem legsúlyosabb energiaválságát okozza, de hosszú távon pozitív hatása is lehet az iráni háborúnak
Borzalmas tragédia egy építkezésen: összedőlt a daru, egy ember meghalt
Hússzor megkéselte a közös lakásukból elköltöző nőt
Elege lett abból, ahogy ránéz, ezért megölte a volt élettársát
Rendkívüli helyzetet hirdettek, miután három ház porig égett egy településen