Matteo Salvini üzent a magyaroknak
Interjút adott Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Lega elnöke a Konnektivitás Magazinnak.
2026. április 09., csütörtök 11:59
Az olasz patrióta politikus a Konnektivitás Barátai Alapítvány által kiadott magazinnak hangsúlyozta: Európának sürgősen irányt kell váltania az ukrajnai háború kezelésében, és a békét, valamint a párbeszédet kell előtérbe helyeznie - írta meg az MTI.

Az olasz kormányfő-helyettes méltatta Orbán Viktor álláspontját, amiért bátor és a nemzeti érdekeket képviselő politikát folytat. Salvini úgy véli, Magyarország és Olaszország közös érdeke a stabilitás, a jólét és a konfliktusok mielőbbi lezárása.

A patrióta politikus kiemelte a konnektivitás szerepét is, amely szerinte a blokkosodással szemben a gazdasági növekedés és a béke záloga.

Úgy látja, Magyarország politikája ezen a téren példaértékű, mivel a kormány elsődleges célja saját polgárainak jóléte és biztonsága.

Salvini egyúttal figyelmeztetett: az Európai Unió jelenlegi irányvonala - különösen a háborús retorika és egy esetleges közös európai hadsereg gondolata - növeli az eszkaláció kockázatát. Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak kulcsszerepe van a patrióta erők megerősítésében. 

A ti választásotok a mi választásunk is - sok szerencsét!

- üzente.

A cikk elérhetősége: https://konnektivitasbaratai.hu/magazin/bejegyzes/matteo-salvini-a-ti-valasztasotok-a-mi-valasztasunk-is

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

