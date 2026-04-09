2026. április 09. csütörtök, Erhard
11°C Budapest
verekedés
autósok
leszámolás

Megbénították a forgalmat a bevezetőn, kegyetlen leszámolást rendeztek a belső sávban – Videó

Még egy mankót is szétvertek egymás hátán.
2026. április 09., csütörtök 14:36
Vágólapra másolva!

A szlovák rendőrség által csütörtökön közzétett felvétel arra enged következtetni, hogy nem mindenkit járt át az ünnep hangulata az elmúlt hétvégén. Húsvétvasárnap délután ugyanis brutális leszámolást rendeztek Pozsony Malomvölgy városrészében, a 2-es főút fővárosba vezető oldalán, éppen az állatkert szomszédságában.

Nem tudni, pontosan mi volt a kiváltó oka annak, hogy két autó leállt a belső sávban, majd a két sofőr csúnyán egymásnak ugrott, és nem csak a szavak szintjén. 


Egyikük a verekedés hevében majdnem nekiesett a két oldalt elválasztó betonelemnek, de ekkor jött az erősítés. Két utasa, szemmel láthatóan két nő bekapcsolódott, és új színt víve az eseményekbe, a férfi védelmére kelt. Elővették a kocsiban lévő mankót, majd egyikük azzal kezdte püfölni a vitapartnert, végül ezt azonban a segédeszköz bánta, amely kettétört.

A durva jelenetet látva több autós is félreállt, majd megpróbált békét teremteni a felek között.

A hatóság szemtanúkat keres az esettel kapcsolatban, és kérnek mindenkit, akinek bármilyen információja van a balhézókról, vagy netán fedélzeti kamerája rögzítette a történteket, haladéktalanul jelentkezzen a rendőrségen.

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra