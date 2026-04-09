Nevelt kislányait, de még a barátnőjüket is erőszakolta a dunántúli pedofil

A Győri Fellebbviteli Főügyészség csütörtöki közleménye szerint egy férfi 2016 óta élt élettársi kapcsolatban, majd párjával közösen nevelte a nő korábban született négy gyerekét, illetve 2017-ben születő közös lányukat.

A férfi az egyik kislányt – aki 2008 augusztusában született – 2016 és 2020 között rendszeresen szexuálisan bántalmazta, sőt, megfenyegette, hogy megöli, ha beszélni mer bárkinek a történtekről. Többször is előfordult, hogy a nyakánál fogva felemelte és a falhoz szorította a gyereket, valamint a sarokban térdeltette vagy arra utasította, hogy álljon egy lábon.

Az erőszakoló emellett a 2006-ban született kislányt, de még a nevelt gyerekei barátnőjét is molesztálta.

Többrendbeli szexuális erőszak, kiskorú veszélyeztetése és kapcsolati erőszak miatt 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a bíróság a férfit, illetve véglegesen eltiltotta minden foglalkozástól, ahol kiskorúval kerülhet kapcsolatba. Kizárták a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből is.

A vádlott és védője felmentésért vagy enyhítését fellebbezett, de a Győri Ítélőtábla egyetértett az ügyészséggel, és a Székesfehérvári Törvényszék döntését helybenhagyta.