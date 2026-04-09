Szenzációs hír: Forma 1-es istállóhoz került egy fiatal magyar versenyző

A magyar autósport elmúlt néhány évének egyik legnagyobb bejelentését tették csütörtökön. Az Aston Martin Forma 1-es istállója közölte, hogy a csapat akadémiájába bekerült egy magyar gokartversenyző, ami korábban még hazánkból indulva egyetlen fiatalnak sem sikerült.



A 13 éves Nagy Roland nagyon jó úton jár, ha egyszer a királykategóriában szeretne versenyezni, ugyanis már január óra a kétszeres F1-es világbajnok Fernando Alonso menedzsmentje, az A14 irányítja pályafutását, most pedig annak a gyártónak az utánpótlás programjába vették fel, amelyet maga a spanyol veterán is erősít.

A felvidéki származású tehetség maga is beszámolt a szenzációs hírről, és úgy fogalmazott, már hónapok óta arra várt, hogy elmondhassa, vagyis régóta tartó kemény munka előzte meg a végleges megállapodást.