Szívszorító gesztust tettek az Artemis II űrhajósai
Megható és szokatlan pillanatok zajlottak a világűrben: az Artemis II űrhajósai személyes jelentéssel bíró neveket javasoltak két holdkráter számára – számolt be róla csütörtökön a PhysOrg.
A legénység az Apollo 8 hagyományát követve döntött úgy, hogy nemcsak tudományos, hanem érzelmi nyomot is hagy a Holdon. A parancsnok, Reid Wiseman és társai két krátert neveznének el: egyet az „Integrity” nevű kapszulájukról, egy másikat pedig Wiseman elhunyt feleségéről, Carrollról.
A pillanat annyira megrendítő volt, hogy még az űrhajósok is alig tudták visszatartani érzelmeiket.
Számomra személy szerint ez volt a küldetés csúcspontja
– mondta Wiseman az űrből.
A történet különösen személyes, hiszen Carroll Wiseman 2020-ban hunyt el rákban. A legénység rádión keresztül jelentette be kérését, amely során elcsukló hangon emlékeztek meg róla:
Elvesztettünk egy szeretett személyt. Ez egy fényes pont a Holdon, és szeretnénk Carrollnak hívni.
A földi irányítás percekig csendben maradt, mielőtt jóváhagyta volna a javaslatot.
Egyetlen szem sem volt szárazon
- idézte fel egy NASA-kutató a jelenetet.
