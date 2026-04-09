Szívszorító gesztust tettek az Artemis II űrhajósai
Az űrmisszió közben történt jelenet sokakat megrendített.
2026. április 09., csütörtök 14:13
Megható és szokatlan pillanatok zajlottak a világűrben: az Artemis II űrhajósai személyes jelentéssel bíró neveket javasoltak két holdkráter számára – számolt be róla csütörtökön a PhysOrg.

A legénység az Apollo 8 hagyományát követve döntött úgy, hogy nemcsak tudományos, hanem érzelmi nyomot is hagy a Holdon. A parancsnok, Reid Wiseman és társai két krátert neveznének el: egyet az „Integrity” nevű kapszulájukról, egy másikat pedig Wiseman elhunyt feleségéről, Carrollról.

A pillanat annyira megrendítő volt, hogy még az űrhajósok is alig tudták visszatartani érzelmeiket.

Számomra személy szerint ez volt a küldetés csúcspontja

– mondta Wiseman az űrből.


A történet különösen személyes, hiszen Carroll Wiseman 2020-ban hunyt el rákban. A legénység rádión keresztül jelentette be kérését, amely során elcsukló hangon emlékeztek meg róla:

Elvesztettünk egy szeretett személyt. Ez egy fényes pont a Holdon, és szeretnénk Carrollnak hívni.

A földi irányítás percekig csendben maradt, mielőtt jóváhagyta volna a javaslatot.

Egyetlen szem sem volt szárazon

-    idézte fel egy NASA-kutató a jelenetet.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock
 

 

